Когда и как сажать томаты на рассаду в марте 2025 года: выбираем оптимальные сроки

Сроки посева томатов имеют большое значение, поскольку они напрямую влияют на успешность роста и развитие растений. Томаты — это теплолюбивые растения, которые не переносят заморозков. Поэтому важно не только выбрать оптимальный день для посева, но и учитывать климатические условия региона, а также особенности сорта. Например, в некоторых регионах весна приходит раньше, в других — позднее. Это нужно учитывать при планировании посадок.