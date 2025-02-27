Как вырастить идеальную рассаду помидоров: 7 распространенных ошибок

Все начинается с семян, и именно на этом этапе многие садоводы допускают ошибку. Часто бывает так, что семена покупаются не в проверенных магазинах или без внимания к сроку годности. От этого напрямую зависит качество рассады. Старые семена могут не прорасти вовсе или дать слабые растения, которые не смогут развиваться должным образом.