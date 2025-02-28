Лук-порей: как вырастить рассаду и получить щедрый урожай

Posted 28 февраля, 14:02
Published 28 февраля, 14:02
Modified 28 февраля, 14:04
Updated 28 февраля, 14:04
Лук-порей ценится за вкус, универсальность и пользу. Однако в условиях прохладного климата вырастить его без рассады проблематично. Рассадный метод помогает контролировать рост растений, выбирать оптимальные сроки посадки и получать ранний урожай.
— Выращивание лука через рассаду позволяет не только получить ранний урожай, но и минимизировать влияние погодных рисков, — отмечает Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук.
Семена лучше покупать в проверенных магазинах. Убедитесь, что срок годности не истек: старые семена могут плохо прорастать.
Для выращивания рассады идеально подходит легкий и питательный грунт, который можно приготовить, смешав дерновую землю, перегной и песок в соотношении 2:1:1. Чтобы улучшить питательность, в грунт добавляют древесную золу (50 г на 5 литров почвы) и суперфосфат (10 г). Обязательно обеззараживайте грунт, прокипятив его или обработав раствором Фитоспорина.
Сроки зависят от сорта: ранние сеют с середины февраля, поздние — до 15 марта.
Пошаговая инструкция:
Через 10–12 дней после появления всходов укрытие снимают. Температуру днем держат на уровне +18 °C, ночью — +14 °C.
— Семена лука-порея требуют стабильной температуры и высокой влажности для успешного прорастания, — добавляет Николай Хромов.
Для обеспечения оптимального роста и здоровья растений лука-порея необходимо тщательно следить за уходом.
Полив: рекомендуется проводить полив раз в неделю, однако в условиях высокой температуры и засухи полив увеличивают до трех раз в неделю. Важно обеспечить равномерное увлажнение почвы, избегая переувлажнения, которое может привести к гниению корней.
Подкормки: для стимуляции роста и развития растений проводят подкормки каждые три недели. Используют как органические (например, перегной или компост), так и минеральные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Это способствует формированию крепких стеблей и обильному цветению.
Защита от вредителей: одним из наиболее распространенных вредителей лука-порея является луковая муха. Для ее контроля эффективна смесь древесной золы и табачной пыли, которую равномерно распределяют вокруг растений. Эта смесь создает неприятные условия для размножения и питания вредителей.
Уборку лука-порея проводят в сентябре, когда листья начинают желтеть и сохнуть. Аккуратно выкапывают растения вилами, стараясь не повредить корневую систему. После уборки лук тщательно очищают от земли и оставляют на несколько дней для просушивания на солнце.
Для зимнего хранения лук-порей помещают в ящики, заполненные влажным песком. Ящики хранят в прохладном, темном и сухом месте с температурой воздуха в диапазоне от 0 до +2 °C. Это обеспечивает сохранность лука до весны.
Что следует избегать:
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам вырастить качественный и вкусный лук-порей, который станет отличным дополнением к вашим блюдам и сохранится до следующего сезона.
Ранее эксперты рассказали, когда лучше пикировать рассаду в марте 2025 года.