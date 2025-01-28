Томаты в 2025 году: когда лучше всего сеять, чтобы собрать гигантский урожай?

Когда сажать семена томатов в 2025 году? Для многих садоводов ответ на этот вопрос зависит от фаз Луны. Согласно лунному календарю, наиболее удачные дни для посева семян в январе и феврале — это 1, 4, 5, 10, 11 числа. Эти дни считаются благоприятными для роста корней и укрепления растений. В то же время, существует ряд дней, когда лучше избегать посадки, например, 14 и 29 января, когда Луна будет находиться в неудачных фазах.