Начало огородного сезона: что можно посеять уже в январе

Ранний посев дает растениям время окрепнуть и развиться до момента пересадки в открытый грунт или теплицу. Это особенно важно для культур с длительным вегетационным периодом, которым требуется больше времени, чтобы дать урожай. Например, перцы и баклажаны не только долго растут, но и любят тепло, которого в средней полосе весной может не хватать.