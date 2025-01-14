Что сеять в январе на рассаду в Башкирии?

Posted 14 января, 18:03
Published 14 января, 18:03
Modified 14 января, 18:03
Updated 14 января, 18:03
«Зимой будем отдыхать» — говорят огородники в разгар лета и лукавят. Уже в январе начинается посев отдельных видов растений.
В январе сеют на рассаду растения, которым для развития требуется больше времени — 130-180 дней. Тогда многие цветы порадуют уже в начале лета. Ведь рассада любого растения должна быть окрепшей и хорошо развитой на момент пересадки в открытый грунт или теплицу. Это позволяет ей прижиться на грядках.
Таким образом получают цветение некоторых многолетников в первый год посева.
Это экономит время и силы садоводов. В марте и апреле, в самый активный период разведения рассады, на цветочные культуры уже не хватает времени или места на подоконниках.
Садоводы не умеют сидеть без дела. А к январю уже хочется заняться подготовкой к новому сезону. Посадить свою рассаду в январе дешевле, чем покупать готовую весной.
Гвоздика Шабо, лаванда, эустома, лобелия, бегония, примула, дельфиниум, анютины глазки.
Зимой сажают теплолюбивые овощи. Которые растут в наших климатических условиях только через рассаду.
Но мнение садоводов по этому поводу разделяются. Одни утверждают, что январь — самое подходящее время для посева сладких и острых перцев. Так, позднеспелые сорта успеют достаточно вырасти, чтобы успеть созреть и порадовать своими плодами летом. Другие же считают, что посев нужно отложить на более поздний срок середину или конец февраля. Объясняя это тем, что рассаду придется подсвечивать в темное время суток, иначе рассада вытянется. А то дополнительные расходы на электричество. Без подсветки перцы вовсе задержат свой рост.
Этот полезный овощ прекрасно растет в наших широтах, если его вовремя посадить. Если не сделать это зимой, урожая в этом сезоне ждать бесполезно.
Его также можно сажать в январе. Раньше всего корневой сельдерей — в январе. Листовой — чуть позже, в феврале.
Для хорошего урожая землянику нужно обновлять каждые четыре года. Можно купить готовую рассаду или вырастить из семян.
Клубнику можно купить уже готовой рассадой, а можно вырастить из семян. Январь — самое подходящее для посадки туго всхожей ягоды.
Опытные садоводы сажают баклажаны на рассаду в конце января. Этой теплолюбивой и достаточно капризной культуре требуется время для вегетации. Лучше сразу сажать каждую семечку отдельно. Баклажаны плохо переносят пикирование и пересадку.
При выращивании рассады в январе может возникнуть ряд сложностей, связанных с особенностями этого периода.
Важно выбрать подходящую емкость для рассады. Растения будут находиться в ней достаточно долго. Контейнеры должны быть прочными для роста, полива и транспортировки. Ящики из дерева могут быть слишком тяжелыми. Наиболее подходящими станут современные торфяные горшочки или кассеты для рассады. Они экологичны и удобны для пересадки. Растения высаживаются вместе с горшком. Это снижает стресс для корневой системы.
Причиной вытягивания рассады чаще всего недостаток света или избытка тепла. Во избежании этой проблемы нужно обеспечить растениям достаточное количество света и оптимальную температуру. В январе ее следует разместить на самом прохладном подоконнике с искусственным освещением от фитоламп на 12 часов в сутки. При температуре воздуха выше 10 градусов рассаду можно вынести на балкон.
Для контроля роста рассады используют подкормку суперфосфатом (2 столовые ложки на 10 л воды). Поливают каждые две недели.
Желтый цвет листьев рассады возникает при недостатке азота. Решение этой проблемы — подкормка аммиачной селитрой или мочевиной в пропорции 2 чайные ложки на 10 литров воды.
Несмотря на маленький размер, насекомых видно невооруженным глазом. Они небезопасны для растений. От мошек нужно избавляться. В почве и на зеленой массе. Меры по спасению сеянцев нужно принимать как можно быстрее, пока численность насекомых невелика. Для этого опытные садоводы рекомендуют присыпать землю древесной золой. Приготовить состав, смешав 0, 5 л воды и 10 мл жидкого хозяйственного мыла. Опрыскать землю и зеленую массу. Также не стоит поливать рассаду слишком часто. Во время полива добавлять в воду несколько крупинок перманганата калия.