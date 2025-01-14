Что сеять в январе на рассаду в Башкирии?

Но мнение садоводов по этому поводу разделяются. Одни утверждают, что январь — самое подходящее время для посева сладких и острых перцев. Так, позднеспелые сорта успеют достаточно вырасти, чтобы успеть созреть и порадовать своими плодами летом. Другие же считают, что посев нужно отложить на более поздний срок середину или конец февраля. Объясняя это тем, что рассаду придется подсвечивать в темное время суток, иначе рассада вытянется. А то дополнительные расходы на электричество. Без подсветки перцы вовсе задержат свой рост.