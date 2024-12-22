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Posted 22 декабря, 11:20

Published 22 декабря, 11:20

Modified 22 декабря, 11:22

Updated 22 декабря, 11:22

Первая леди Башкирии примерила стиль Леди Дианы

Первая леди Башкирии примерила стиль Леди Дианы

22 декабря 2024, 11:20
Фото: Анна Карабанова.
Супруга руководителя региона Каринэ Хабирова появилась на публике в нежном образе небесно-голубого оттенка.

Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова опубликовала в своём Telegram-канале снимок с пятью очаровательными женщинами. Автор указала, что на фото — руководители районных администраций Республики Башкортостан. Среди них оказалась известная в регионе женщина, но не политик — супруга главы Башкирии Радия Хабирова. Каринэ Хабирова принимала участие в марафоне «Территория женского счастья» на телеканале БСТ (12+).

Для появления на голубом экране первая леди Башкортостана выбрала нежно-голубой наряд. На Каринэ Хабировой — элегантное платье-рубашка с плиссированной юбкой в стиле мягкого образа самой известной первой леди мира — принцессы Дианы.

На Каннском кинофестивале, 1987 гНа Каннском кинофестивале, 1987 г
Пожалуй, именно эту модель платья можно назвать главным модным «долгожителем».Пожалуй, именно эту модель платья можно назвать главным модным «долгожителем».
На Каннском кинофестивале, 1987 г. Фото: www.marieclaire.ru

В своем наряде Каринэ Хабирова успешно сочетает два тренда стиля «королевы людских сердец» — небесно-голубой цвет и крой — плиссировка и платье-рубашку. Вышел безупречный дуэт, дополненный мягкой романтичной укладкой, белоснежными «лодочками» и минимумом украшений.

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