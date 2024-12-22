Первая леди Башкирии примерила стиль Леди Дианы

Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова опубликовала в своём Telegram-канале снимок с пятью очаровательными женщинами. Автор указала, что на фото — руководители районных администраций Республики Башкортостан. Среди них оказалась известная в регионе женщина, но не политик — супруга главы Башкирии Радия Хабирова. Каринэ Хабирова принимала участие в марафоне «Территория женского счастья» на телеканале БСТ (12+).