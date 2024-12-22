Первая леди Башкирии примерила стиль Леди Дианы

Posted 22 декабря, 11:20
Published 22 декабря, 11:20
Modified 22 декабря, 11:22
Updated 22 декабря, 11:22
Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова опубликовала в своём Telegram-канале снимок с пятью очаровательными женщинами. Автор указала, что на фото — руководители районных администраций Республики Башкортостан. Среди них оказалась известная в регионе женщина, но не политик — супруга главы Башкирии Радия Хабирова. Каринэ Хабирова принимала участие в марафоне «Территория женского счастья» на телеканале БСТ (12+).
Для появления на голубом экране первая леди Башкортостана выбрала нежно-голубой наряд. На Каринэ Хабировой — элегантное платье-рубашка с плиссированной юбкой в стиле мягкого образа самой известной первой леди мира — принцессы Дианы.
В своем наряде Каринэ Хабирова успешно сочетает два тренда стиля «королевы людских сердец» — небесно-голубой цвет и крой — плиссировка и платье-рубашку. Вышел безупречный дуэт, дополненный мягкой романтичной укладкой, белоснежными «лодочками» и минимумом украшений.