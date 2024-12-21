Неделя в Башкирии: чиновникопад, сухой закон и школа для зэков

Posted 21 декабря, 02:00
Published 21 декабря, 02:00
Modified 21 декабря, 02:00
Updated 21 декабря, 02:00
Алкогольные напитки в период новогодних праздников в Башкирии будут продаваться по особому графику: с 3 по 6 января спиртное можно будет купить только до 17:00.
Ограничения действуют лишь на розничные магазины, в заведениях общепита горячительные напитки по-прежнему будут подаваться.
Региональные СМИ в понедельник, 16 декабря, сообщили об аресте Алексея Локотченко — члена башкортостанского парламента, проходящего службу в зоне спецоперации.
По версии правоохранителей, Локотченко за ₽10 млн собирался решить проблемы одной уфимки — бывшего адвоката, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Чтобы та не села за махинации, депутат предложил её уехать на СВО, именно это и должен был обеспечить задержанный политик. Арестовали Локотченко при передаче первой части взятки в ₽5 млн.
Серийный убийца Анвар Масалимов из Уфы, избежавший смертной казни, вышел на свободу в четверг, 19 декабря.
Анвар Масалимов — 63-летний маньяк, который провел половину своей жизни в тюрьмах за убийства, выходит на свободу. Первой жертвой уфимского маньяка в далеком 1980 году стал его собутыльник: Масалимов во время застолья зарезал товарища, у которого гостил во время командировки в городе Чайковский под Пермью, за что отправился в колонию на 15 лет.
Второе убийство Масалимов совершил вскоре после выхода по УДО из тюрьмы. В 1991 году мужчина в пьяном угаре убил пенсионера, который приютил зэка в Томской области. Труп Масалимов расчленил и попытался сжечь в печке. На суде мужчина свою вину не признал, ссылаясь на амнезию из-за алкоголя, но Фемида решила отправить убийцу на смертную казнь.
В течение шести лет Масалимов ожидал смертной казни и заваливал тогдашнего президента России Бориса Ельцина прошениями о помиловании. Из-за моратория на смертную казнь, в 1998 году маньяку поменяли меру пресечения на пожизненный срок. В 2008 году, из-за ранних изменений уголовного кодекса, Масалимову вновь удалось добиться смягчения наказания — он вышел из тюрьмы в 2018 году.
Однако на свободе маньяк пробыл недолго. Во время домашней вечеринки, Масалимов вновь зарезал своего собутыльника, за что отправился в уже привычные для него места ещё на пять лет.
Башкирские чиновники «зашевелились» после вопроса на прямой линии Владимира Путина о лекарствах в регионе. Проблемы нет, сообщили в локальном Минздраве в четверг, 19 декабря.
Напомним, ранее жительница Башкирии смогла обратиться с вопросом к президенту — в прямом эфире женщина из Нефтекамска указала на то, что страдает диабетом и не может получить положенный ей инсулин. В ответ Путин пообещал «устранить сбои».
Сразу после озвучивания проблемы руководство регионального Минздрава поручило решить вопрос горожанки. Врачи больницы, где та проходила лечение, оправдались, что женщина не посещала медучреждение с июля 2024 года, до этого препарат она получала исправно. Тем не менее пакет лекарств представители организации ей всё же занесли.
Минздрав Башкирии дополнительно заявил, что дефицита инсулина, положенного больным диабетом льготникам, в регионе нет. В аптеках РБ есть около 50 000 упаковок.
В регионе, кроме того, резко нашёлся миллиард рублей на дополнительное обеспечение льготников лекарствами.
— В целом на лекарственное обеспечение пациентов льготной категории, включая людей с сахарным диабетом, в 2025 году в бюджете Республики Башкортостан предусмотрено более 7 млрд рублей, дополнительно планируется выделить еще порядка 1 млрд рублей, — отметил в своем сообщении главный врач Башкирии.
В Башкортостане сложил свои полномочия руководитель администрации Калтасинского района Забир Габдуллин — об этом политик сам заявил у себя в соцсетях в четверг, 19 декабря.
Как объяснил чиновник, должность он покидает в связи с тем, что возглавит другой муниципалитет Башкирии. В публикации о своём решении он упомянул, что работа в Калтасинском районе для него была честью и поблагодарил жителей муниципалитета, а также своих коллег.
Госсобрание Башкирии в четверг, 19 декабря, согласовало кандидатуры двух первых вице-премьеров и шести вице-премьеров.
Больших изменений в составе кабинета министров Башкирии не произошло. Все вице-премьеры, включая двух первых вице-премьеров, остались на своих местах, и теперь они уже не и. о. (исполняющие обязанности). Какими были после выборов Главы Республики Башкортостан 18 сентября. Из этой обоймы выпал только и. о. вице-премьера Алан Марзаев, который сейчас находится под следствием. Плюс глава Минземимущества Наталья Полянская повысила свой статус до вице-премьера.
Среди новичков в команде — вице-премьер Рустем Газизов, который ранее возглавлял администрацию Стерлитамака. В новую должность в статусе «и. о.» он вступил осенью 2024 года, вскоре после задержания замглавы регионального Кабмина Алана Марзаева.
Скандал разразился в Уфе из-за нового центра пробации бывших заключённых. Объект откроется в Черниковке, там почти на год будут селиться осуждённые, чтобы после тюрьмы их настраивали на нормальную жизнь.
Всё бы ничего, но расположился центр в кварталах, где за каждым поворотом находятся детсады, школы и подростковые клубы.