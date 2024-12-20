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Posted 20 декабря, 15:28

Published 20 декабря, 15:28

Modified 20 декабря, 17:08

Updated 20 декабря, 17:08

Новогоднюю оттепель спрогнозировали в Уфе

Новогоднюю оттепель спрогнозировали в Уфе

20 декабря 2024, 15:28
Фото: 1MI.
Температура воздуха в башкирской столице будет стремиться к плюсу вплоть до конца месяца, гласят данные сервисов прогнозов погоды, изученные Mkset в пятницу, 20 декабря.

Яндекс.Погода: в течение последней недели декабря 2024 года температура воздуха составит -7°C… 0°C. Почти всю неделю будут идти небольшие снегопады.

Gismeteo: перед Новым годом температура дневная температура в Уфе поднимется до -1°C… -2°C. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже -5°C. Прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега.

WorldWeather: всю неделю температура воздуха будет повышаться и к Новому году дойдёт до значения в 0°C.

Погода Mail: сервис даёт менее оптимистичный прогноз, в течение недели температура воздуха будет «скакать» от -11°C до -3°C.

Pogoda7: дневная температура воздуха в последнюю неделю декабря составит -14°C… -5°C.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода будет ждать жителей Башкирии в саму новогоднюю ночь.

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