Новогоднюю оттепель спрогнозировали в Уфе

Posted 20 декабря, 15:28
Published 20 декабря, 15:28
Modified 20 декабря, 17:08
Updated 20 декабря, 17:08
Яндекс.Погода: в течение последней недели декабря 2024 года температура воздуха составит -7°C… 0°C. Почти всю неделю будут идти небольшие снегопады.
Gismeteo: перед Новым годом температура дневная температура в Уфе поднимется до -1°C… -2°C. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже -5°C. Прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега.
WorldWeather: всю неделю температура воздуха будет повышаться и к Новому году дойдёт до значения в 0°C.
Погода Mail: сервис даёт менее оптимистичный прогноз, в течение недели температура воздуха будет «скакать» от -11°C до -3°C.
Pogoda7: дневная температура воздуха в последнюю неделю декабря составит -14°C… -5°C.