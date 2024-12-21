Пожилого убийцу ищут в Башкирии

Оперативники Башкирии объявили в федеральный розыск мужчину 1957 года рождения. Как сообщили в полиции Башкортостана, 70-летнего мужчину разыскивают за совершение убийства. Время и место совершения преступления в МВД не уточняют, но сообщают все необходимые сведения о преступнике. Мужчина находится в статусе подозреваемого в убийстве. Им является Вахит Абдуллович Мамбетов. Известно, что он родился в деревне Гаделово Хайбуллинского района Башкирии. Помимо имени, возраста и места рождения, МВД Башкортостана распространило и фото мужчины.