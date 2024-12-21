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Posted 21 декабря, 17:27

Published 21 декабря, 17:27

Modified 21 декабря, 17:29

Updated 21 декабря, 17:29

Пожилого убийцу ищут в Башкирии

Пожилого убийцу ищут в Башкирии

21 декабря 2024, 17:27
Фото: МВД Башкирии.
Полиция Башкортостана обнародовала ориентировку на особо опасного преступника в субботу, 21 декабря.

Оперативники Башкирии объявили в федеральный розыск мужчину 1957 года рождения. Как сообщили в полиции Башкортостана, 70-летнего мужчину разыскивают за совершение убийства. Время и место совершения преступления в МВД не уточняют, но сообщают все необходимые сведения о преступнике. Мужчина находится в статусе подозреваемого в убийстве. Им является Вахит Абдуллович Мамбетов. Известно, что он родился в деревне Гаделово Хайбуллинского района Башкирии. Помимо имени, возраста и места рождения, МВД Башкортостана распространило и фото мужчины.

Фото: МВД Башкирии

Всех, кто обладает данными о мужчине, просят немедленно связаться с полицией.

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