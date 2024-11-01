Уколы красоты стали криминалом в Уфе

Спустя месяцы страданий ей пришлось обратиться в крупную клинику, где врачи шокировали её заявлением о том, что она могла погибнуть от отека. Как известно, Светлана уже выиграла гражданский суд против своего бывшего косметолога и получила 2 миллиона рублей за моральный вред.