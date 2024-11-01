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Posted 1 ноября, 09:18

Published 1 ноября, 09:18

Modified 1 ноября, 09:42

Updated 1 ноября, 09:42

Уколы красоты стали криминалом в Уфе

Уколы красоты стали криминалом в Уфе

1 ноября 2024, 09:18
Фото: mkset.ru.
В городе началась проверка по факту некачественных косметологических услуг, которые привели к серьезным последствиям для внешности и здоровья пациентки, сообщает в пятницу, 1 ноября, Следком Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, уфимка Светлана Гутова столкнулась с тяжелыми последствиями после процедуры биоревитализации. Вместо ожидаемого улучшения состояния кожи она получила воспаления, некротические рубцы и ухудшение здоровья. В результате обращений к врачу ей был поставлен диагноз «атрофические рубцы», и теперь избавиться от них полностью невозможно.

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Спустя месяцы страданий ей пришлось обратиться в крупную клинику, где врачи шокировали её заявлением о том, что она могла погибнуть от отека. Как известно, Светлана уже выиграла гражданский суд против своего бывшего косметолога и получила 2 миллиона рублей за моральный вред.

Следственный комитет Республики Башкортостан отреагировал на эту ситуацию и инициировал процессуальную проверку. Теперь следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также оценивать правовые последствия для виновных в соответствии с Уголовным кодексом России.

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