Уколы красоты стали криминалом в Уфе

Posted 1 ноября, 09:18
Published 1 ноября, 09:18
Modified 1 ноября, 09:42
Updated 1 ноября, 09:42
Как ранее сообщал Mkset, уфимка Светлана Гутова столкнулась с тяжелыми последствиями после процедуры биоревитализации. Вместо ожидаемого улучшения состояния кожи она получила воспаления, некротические рубцы и ухудшение здоровья. В результате обращений к врачу ей был поставлен диагноз «атрофические рубцы», и теперь избавиться от них полностью невозможно.
Спустя месяцы страданий ей пришлось обратиться в крупную клинику, где врачи шокировали её заявлением о том, что она могла погибнуть от отека. Как известно, Светлана уже выиграла гражданский суд против своего бывшего косметолога и получила 2 миллиона рублей за моральный вред.
Следственный комитет Республики Башкортостан отреагировал на эту ситуацию и инициировал процессуальную проверку. Теперь следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также оценивать правовые последствия для виновных в соответствии с Уголовным кодексом России.