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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Авито Работа: жители Уфы заняли четвертое место по оценке рабочей продуктивности

Авито Работа: жители Уфы заняли четвертое место по оценке рабочей продуктивности

28 августа 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и узнали их уровень работоспособности в августе 2024 года. Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале.

В последнем месяце лета специалисты из Казани вновь удержали лидерскую позицию в оценке рабочей продуктивности.

По итогам исследования выяснилось, что в августе этого года россияне оценили свои мотивацию и продуктивность на работе в среднем на 7,54 баллов из 10. В аналогичном исследовании, проведенном в июле, респонденты выставили себе оценку 7,4 баллов, подтверждая стабильный уровень рабочего настроя сотрудников на протяжении лета.

В августе 2024 года самыми продуктивными вновь оказались работники из Казани, оценив себя на 8,1 баллов из 10. На втором месте жители Воронежа — 8,05 баллов из 10. В рейтинг также вошли москвичи (7,7 баллов из 10), уфимцы и волгоградцы — по 7,68 баллов и 7,65 баллов из 10 соответственно.

В прошлом месяце первенство среди самых замотивированных на работу сотрудников также удерживали работники из Казани (8 баллов из 10), Красноярска (7,9 баллов из 10) и Самары (7,9 баллов из 10).

Оценка уровня продуктивности россиян в июле и августе 2024 года по городам*

Место

Город

Средняя оценка продуктивности респондентов, балл, июль 2024

Средняя оценка продуктивности респондентов, балл, август 2024

1

Казань

8

8,1

2

Воронеж

7,3

8,05

3

Москва

7,6

7,7

4

Уфа

7,7

7,68

5

Волгоград

7,6

7,65

6

Омск

7,4

7,64

7

Санкт-Петербург

7,37

7,55

8

Нижний Новгород

6,59

7,54

9

Челябинск

 7,5 7,52

10

Краснодар

7,16

7,5

11

Екатеринбург

7,68

7,44

12

Самара

7,9

7,38

13

Пермь

7,06

7,36

14

Красноярск

7,89

7,32

14

Ростов-на-Дону

7,24

7,32

15

Новосибирск

7,01

7,14

*Сравнение произведено на основе данных августа 2024 года

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