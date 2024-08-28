Авито Работа: жители Уфы заняли четвертое место по оценке рабочей продуктивности

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В последнем месяце лета специалисты из Казани вновь удержали лидерскую позицию в оценке рабочей продуктивности.
По итогам исследования выяснилось, что в августе этого года россияне оценили свои мотивацию и продуктивность на работе в среднем на 7,54 баллов из 10. В аналогичном исследовании, проведенном в июле, респонденты выставили себе оценку 7,4 баллов, подтверждая стабильный уровень рабочего настроя сотрудников на протяжении лета.
В августе 2024 года самыми продуктивными вновь оказались работники из Казани, оценив себя на 8,1 баллов из 10. На втором месте жители Воронежа — 8,05 баллов из 10. В рейтинг также вошли москвичи (7,7 баллов из 10), уфимцы и волгоградцы — по 7,68 баллов и 7,65 баллов из 10 соответственно.
В прошлом месяце первенство среди самых замотивированных на работу сотрудников также удерживали работники из Казани (8 баллов из 10), Красноярска (7,9 баллов из 10) и Самары (7,9 баллов из 10).
Оценка уровня продуктивности россиян в июле и августе 2024 года по городам*
|
Место
|
Город
|
Средняя оценка продуктивности респондентов, балл, июль 2024
|
Средняя оценка продуктивности респондентов, балл, август 2024
|
1
|
Казань
|
8
|
8,1
|
2
|
Воронеж
|
7,3
|
8,05
|
3
|
Москва
|
7,6
|
7,7
|
4
|
Уфа
|
7,7
|
7,68
|
5
|
Волгоград
|
7,6
|
7,65
|
6
|
Омск
|
7,4
|
7,64
|
7
|
Санкт-Петербург
|
7,37
|
7,55
|
8
|
Нижний Новгород
|
6,59
|
7,54
|
9
|
Челябинск
|7,5
|7,52
|
10
|
Краснодар
|
7,16
|
7,5
|
11
|
Екатеринбург
|
7,68
|
7,44
|
12
|
Самара
|
7,9
|
7,38
|
13
|
Пермь
|
7,06
|
7,36
|
14
|
Красноярск
|
7,89
|
7,32
|
14
|
Ростов-на-Дону
|
7,24
|
7,32
|
15
|
Новосибирск
|
7,01
|
7,14
*Сравнение произведено на основе данных августа 2024 года