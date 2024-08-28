Авито Работа: жители Уфы заняли четвертое место по оценке рабочей продуктивности

По итогам исследования выяснилось, что в августе этого года россияне оценили свои мотивацию и продуктивность на работе в среднем на 7,54 баллов из 10. В аналогичном исследовании, проведенном в июле, респонденты выставили себе оценку 7,4 баллов, подтверждая стабильный уровень рабочего настроя сотрудников на протяжении лета.