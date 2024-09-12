Вернется ли в Россию тренд на «удаленку»: мнение HR-специалиста

«То есть изменения в экономической ситуации: инфляция и санкции. Они заставляют компании пересмотреть свои стратегии, сократить расходы, что привело к возвращению сотрудников в офис. Кроме того, часть компаний, работающих с закрытой информацией, стараются не допустить утечки информации и привлечь своих сотрудников к работе в офисе», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».