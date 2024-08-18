Цены на отдых в Башкирии могут взлететь

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 06:34
С 2025 года в России стартует введение туристического налога, который заменит существующий курортный сбор. В Башкирии курортный сбор никогда не вводили: пока этим платежом пополняли бюджеты только Сочи, Алтай, Краснодар, Ставрополь, Крым и Питер. Но новый налог в Башкирии уже просчитывают, сообщили Mkset в региональном Правительстве. Налог на туризм будет квалифицироваться как местный, и муниципалитеты смогут устанавливать его через свои собственные правовые акты. То есть каждый район Республики Башкортостан может сам определять, сколько та или иная база отдыха, гостиница, отель или санаторий должны платить в сутки за каждого гостя в местную казну. Причем, в разные месяцы доплата может быть разной.
Как известно, в России в 2025 году предельная ставка налога составит 1% от стоимости услуг проживания в гостиницах и других вариантах размещения, с последующим ежегодным повышением на 1% до 2029 года. С 2029 года эта ставка не должна превышать 5%. Минимальная сумма налога установлена на уровне ₽100/сутки. Как введение налога скажется на ценах на отдых в Башкирии, пока никто сказать не может. С размером налога пока не определились и региональные власти.
— В 2024 году в Республике Башкортостан туристический сбор с туристов
не взимался. В настоящее время действует только курортный сбор, который действует
до конца 2024 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Данный сбор платят постояльцы гостиниц, санаториев и других объектов размещения. Ставка — от ₽30 до ₽100 в сутки в зависимости от населенного пункта, не считая дня заселения. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон, согласно которому, с 2025 года вводится туристический налог, который заменит курортный сбор в России. Со следующего года местные власти смогут самостоятельно определять его необходимость и размер ставки, а также вправе варьировать их в зависимости от сезонности и категории гостиницы, — рассказали Mkset в Правительстве Башкортостана.
Налоговым периодом для туристического налога будет считаться квартал, а плательщиками станут как юридические, так и физические лица, предоставляющие услуги временного размещения. В их число входят популярные места отдыха в Башкирии: санатории, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, отели и гостиницы. В общем, все те варианты размещения, которым пользуются гости постоялых дворов. Как исходит из ответа региональных властей, минимальный сбор будет действовать весь год, но его размер будет варьироваться от сезона к сезону. Стоит предполагать, что самые высокие цены на отдых в Башкирии будут летом. И, что закономерно, самые высокие туристические налоги будут платить владельцы баз отдыха, гостиниц и санаториев с хорошими условиями размещения и находящиеся у водоемов или располагающие собственными бассейнами.
Стоит напомнить, что по данным Росстата, сфера туризма в Башкирии только-только начала вставать с колен и поднимать голову. Так, за январь–ноябрь 2023 года Башкортостан посетили порядка двух миллионов туристов. В Башкирии имеется свыше 570 гостиничных заведений, глэмпингов и хостелов, предоставляющих более 20 тысяч мест для проживания. В текущем году предусмотрено расширение номерного фонда на 594 единицы, благодаря инвестиционным проектам, направленным на строительство модульных капитальных объектов размещения.
Единственным достойным местом для отдыха в Башкирии круглый год можно назвать разве что туристический кластер Якты-Куль на озере Банном в Абзелиловском районе. Летом тут купаются, зимой — катаются на лыжах. Можно ли назвать отдых доступным для туристов? Сказать сложно, так как уровень доступности определяется из финансовых возможностей гостя и его требований к уровню комфорту. Так или иначе, найти номер дешевле ₽4000 в сутки — здесь явная задача со «звездочкой». Номера не самой высокой категории сейчас предлагают за ₽6 000 — ₽8 000 в сутки. Для туристов с претензиями есть отели по ₽50 000. С учетом размера ожидаемой инфляции в 2024 году, цены на отдых в Башкирии при ежегодной индексации и введении налога могут расстроить настроенных на экономичный отдых туристов. Ожидаемая инфляция в Росси в 2024 году — около 6%. Как показывает практика, к этой планке можно смело прибавлять 50%. То есть, по факту цены на отдых в Башкирии в 2025 году могут вырасти на 9% инфляции и 1% от оборота того или иного объекта размещения. С учетом того, что бизнес не занимается благотворительностью и его основная цель — увеличение собственного дохода, то, вероятно, можно ожидать роста цен на отдых в Башкирии в 2025 году примерно на 15%-20%. И если сегодня пятидневная путевка (без дороги) на Якты-Куль предлагается за ₽30 000, то в 2025 году ее стоимость рискует составить уже около ₽40 000.