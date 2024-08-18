Цены на отдых в Башкирии могут взлететь

Единственным достойным местом для отдыха в Башкирии круглый год можно назвать разве что туристический кластер Якты-Куль на озере Банном в Абзелиловском районе. Летом тут купаются, зимой — катаются на лыжах. Можно ли назвать отдых доступным для туристов? Сказать сложно, так как уровень доступности определяется из финансовых возможностей гостя и его требований к уровню комфорту. Так или иначе, найти номер дешевле ₽4000 в сутки — здесь явная задача со «звездочкой». Номера не самой высокой категории сейчас предлагают за ₽6 000 — ₽8 000 в сутки. Для туристов с претензиями есть отели по ₽50 000. С учетом размера ожидаемой инфляции в 2024 году, цены на отдых в Башкирии при ежегодной индексации и введении налога могут расстроить настроенных на экономичный отдых туристов. Ожидаемая инфляция в Росси в 2024 году — около 6%. Как показывает практика, к этой планке можно смело прибавлять 50%. То есть, по факту цены на отдых в Башкирии в 2025 году могут вырасти на 9% инфляции и 1% от оборота того или иного объекта размещения. С учетом того, что бизнес не занимается благотворительностью и его основная цель — увеличение собственного дохода, то, вероятно, можно ожидать роста цен на отдых в Башкирии в 2025 году примерно на 15%-20%. И если сегодня пятидневная путевка (без дороги) на Якты-Куль предлагается за ₽30 000, то в 2025 году ее стоимость рискует составить уже около ₽40 000.



