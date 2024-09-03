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Forbes признал Башкирию VIP-регионом

Forbes признал Башкирию VIP-регионом

3 сентября 2024, 07:40
Издание включило Республику Башкортостан в топ-10 регионов в самым дорогим отдыхом по итогам 2024 года.

Республика Башкортостан попала в рейтинг Forbes, но вряд ли это можно назвать позитивным достижением, так как регион включили список самых дорогих для проведения отпуска регионов России. Всего в списке Forbes таких перечислено десять, Башкирия заняла седьмое место. Регионы отобрали и ранжировали на основе данных Росстата и «СберАналитики».

Авторы рейтинга отмечают, что за год отдых в России стал менее доступным. Эта тенденция сложилась из роста цен на перелеты на 40%, подорожания проживания в отелях 5* до 25% и общей инфляции. Так, в регионе-лидере рейтинга Forbes — Ставропольском крае — отдых одного туриста в расчете на день подорожал до ₽15 252. Башкирия стоит скромнее: всего ₽10 865. Татарстан — на ₽500 дороже и на пятой позиции списка.

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Напомним, 34-летняя жительница Уфы едва не погибла на отдыхе в России. Ее пришлось вызволять спасателям.

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