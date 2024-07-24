Сугробы града накрыли Башкирию

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:40
Разрушительный град прошёлся 23 июля по Илишевскому району Башкирии. Осадки погубили огороды, уничтожили укрывные материалы теплиц и повредили хрупкие постройки. Как видно на записях, ледышки устилают практически всё вокруг.
Отметим, что о грядущей непогоде ранее предупреждало МЧС региона. С ужасным градом 22 июля пришлось столкнуться и жителям Белебеевского района. Некоторые жители муниципалитета признаются, что ранее ничего подобного не видели. Особенно несладко пришлось садоводам — урон урожаю принесли сперва поздние майские холода, последовавшие за летней жарой, теперь же огороды оказались ещё и побиты градом.