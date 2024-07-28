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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Апокалипсис в Башкирии сняли на видео

Апокалипсис в Башкирии сняли на видео

28 июля 2024, 18:27
Фото: соцсети
На один из районов Республики Башкортостан мощный ливень обрушился вместе с сильным градом.

Ливень с градом накрыл село Серменево в Белорецком районе Башкирии. Публикуя видео в соцсетях, автор скромно назвал происходящее за окном и в кадре апокалипсисом. Впрочем, гнев небес буйствует в Башкирии уже третий день, с пятницы, 26 июля. Мощные ливни остановили движение на федеральных дорогах, принесли массу неудобств автомобилистам и пассажирам и не дают спокойно спать спасателям, которые вынуждены в середине лета держать на контроле паводковую ситуацию и готовить все силы и средства к возможной эвакуации жителей сел и деревень в Башкирии.

Видео: соцсети
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