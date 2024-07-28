Апокалипсис в Башкирии сняли на видео

Ливень с градом накрыл село Серменево в Белорецком районе Башкирии. Публикуя видео в соцсетях, автор скромно назвал происходящее за окном и в кадре апокалипсисом. Впрочем, гнев небес буйствует в Башкирии уже третий день, с пятницы, 26 июля. Мощные ливни остановили движение на федеральных дорогах, принесли массу неудобств автомобилистам и пассажирам и не дают спокойно спать спасателям, которые вынуждены в середине лета держать на контроле паводковую ситуацию и готовить все силы и средства к возможной эвакуации жителей сел и деревень в Башкирии.