Хабиров взялся за оружие

Также ребята встретились с главой республики Радием Хабировым. Впечатлениями от встречи он поделился в своих социальных сетях. Он отметил их патриотизм, глубокое уважение к истории России и стремление служить Родине. По его мнению, в будущем эти ребята станут «опорой нашей великой России».