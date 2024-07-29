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Хабиров взялся за оружие

Хабиров взялся за оружие

29 июля 2024, 09:49
Фото: Радий Хабиров/Telegram
Глава республики посетил парк «Патриот».

В профильной смене парка «Патриот» принимают участие 200 ребят-воспитанников региональных военно-патриотических подростковых организаций. Смена, проходящая в парке в эти дни, посвящена воздушно-десантным войскам.

В рамках пребывания в парке девушки и молодые люди с разных уголков республики получают теоретические и практические знания военного дела. Так, они проходят полосу препятствий «Гонка Героев», выполняют упражнения начальных стрельб на воинском полигоне, совершают прыжки с парашютом с вышки.

Фото: Радий Хабиров/Telegram

Также ребята встретились с главой республики Радием Хабировым. Впечатлениями от встречи он поделился в своих социальных сетях. Он отметил их патриотизм, глубокое уважение к истории России и стремление служить Родине. По его мнению, в будущем эти ребята станут «опорой нашей великой России».

Примечательно, что в ходе встречи участника профильной смены выпал шанс посоревноваться с Хабировым в стрельбе из пневматического оружия.

Видео: администрация Октябрьского района.

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