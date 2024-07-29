Хабиров взялся за оружие

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В профильной смене парка «Патриот» принимают участие 200 ребят-воспитанников региональных военно-патриотических подростковых организаций. Смена, проходящая в парке в эти дни, посвящена воздушно-десантным войскам.
В рамках пребывания в парке девушки и молодые люди с разных уголков республики получают теоретические и практические знания военного дела. Так, они проходят полосу препятствий «Гонка Героев», выполняют упражнения начальных стрельб на воинском полигоне, совершают прыжки с парашютом с вышки.
Также ребята встретились с главой республики Радием Хабировым. Впечатлениями от встречи он поделился в своих социальных сетях. Он отметил их патриотизм, глубокое уважение к истории России и стремление служить Родине. По его мнению, в будущем эти ребята станут «опорой нашей великой России».
Примечательно, что в ходе встречи участника профильной смены выпал шанс посоревноваться с Хабировым в стрельбе из пневматического оружия.
Видео: администрация Октябрьского района.