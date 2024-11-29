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Пневматическое оружие

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2024
Выстрел в девочку обошелся уфимскому стрелку в ₽500`000
29 ноября, 13:26
Стрельба в Уфе — что это было
25 сентября, 08:57
Хабиров взялся за оружие
Глава республики посетил парк «Патриот», сообщают Telegram-каналы.
29 июля, 09:49
Детей расстреляли в Уфе
19 июля, 08:22
Жительница Башкирии 6 раз выстрелила в знакомого, укравшего у неё 3 000 рублей
Мужчина пытался украсть у неё деньги, чтобы купить водку, сообщает Бижбулякский межрайонный суд РБ.
24 марта, 15:34
2023
Бастрыкин поставил на контроль расследование массовой драки на рынке в Уфе
Ранее одному из участников драки были предъявлены обвинения по статье о покушение на убийство двух и более лиц, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
26 сентября 2023, 17:55
Вооружился топором: участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство
По предварительной версии, поводом для конфликта стали противоречия между двумя мужчинами на почве ревности к одной женщине, сообщили в пресс-службе СК по РБ.
26 сентября 2023, 12:03
Массовая драка на рынке в Уфе попала на камеры
26 сентября 2023, 11:17
Полиция раскрыла причину массовой драки на топорах на рынке Уфы
У одного из участников конфликта изъяли травматический пистолет с патронами, сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.
26 сентября 2023, 11:07
Шесть человек госпитализировали: массовая драка с оружием произошла в Уфе
Участники конфликта заявляют, что «всё началось из-за девушки», сообщает телеграм-канал Mash Batash.
26 сентября 2023, 10:07
Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы
Ранее мужчину с оружием заметили во дворе жилого дома в Советском районе Уфы.
20 сентября 2023, 14:19
«Слышны выстрелы»: произошедшее возле детского сада напугало всю Уфу
16 августа 2023, 04:21

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