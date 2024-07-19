Детей расстреляли в Уфе

В Уфе неизвестный стрелял в детей из пневматического оружия в четверг, 18 июля. По информации ряда телеграм-каналов, несколько девочек гуляли во дворе жилого дома по улице Касимовской в Уфе, когда в одну из них выстрелили. Пуля попала ей в ногу.