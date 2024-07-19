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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 09:33

Детей расстреляли в Уфе

Детей расстреляли в Уфе

19 июля 2024, 08:22
Фото: 1MI
Злоумышленника, из-за которого пострадала маленькая девочка, ищут полицейские, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В Уфе неизвестный стрелял в детей из пневматического оружия в четверг, 18 июля. По информации ряда телеграм-каналов, несколько девочек гуляли во дворе жилого дома по улице Касимовской в Уфе, когда в одну из них выстрелили. Пуля попала ей в ногу.

В пресс-службе МВД по РБ Mkset подтвердили информацию о том, что ребенок получил телесные повреждения. Мать девочки в связи с произошедшим уже обратилась к правоохранителям.

Девочке оказали медицинскую помощь. По информации телеграм-канала BashDTP медикам удалось оперативно извлечь пулю.

Фото: BashDTP

Напомним, зимой 2024 года стрельбу по школьникам с балкона своей квартиры по улице Амантая открыл 41-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Полиция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школьники#Пневматическое оружие#Алкогольное опьянение#Медицинская помощь#Пострадавшие#Инциденты
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