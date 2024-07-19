Детей расстреляли в Уфе

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Уфе неизвестный стрелял в детей из пневматического оружия в четверг, 18 июля. По информации ряда телеграм-каналов, несколько девочек гуляли во дворе жилого дома по улице Касимовской в Уфе, когда в одну из них выстрелили. Пуля попала ей в ногу.
В пресс-службе МВД по РБ Mkset подтвердили информацию о том, что ребенок получил телесные повреждения. Мать девочки в связи с произошедшим уже обратилась к правоохранителям.
Девочке оказали медицинскую помощь. По информации телеграм-канала BashDTP медикам удалось оперативно извлечь пулю.
Напомним, зимой 2024 года стрельбу по школьникам с балкона своей квартиры по улице Амантая открыл 41-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.