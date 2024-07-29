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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Хабиров не может оторваться от телевизора

Хабиров не может оторваться от телевизора

29 июля 2024, 10:12
Фото: 1MI
Что так сильно привлекло его внимание — рассказал сам глава Башкирии.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе правительственного совещания. поздравил всех причастных с прошедшим Днём военно-морского флота. Напомним, праздник отмечается в России 28 июля.

Руководитель региона также рассказал о своих впечатлениях от военного парада, прямая трансляция которого велась в торжественную дату.

— Кстати, вчера, если кто смотрел, был прекрасный парад. И вообще в целом программа. От телевизора было невозможно практически отойти, — поделился Хабиров.
Хабирову подарили коробку для боеприпасов
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Ранее Mkset сообщал, что в Башкирию с Донбасса перевезли артефакт времён Второй мировой войны — коробку от боеприпасов, принадлежавшей Башкирской кавалерийской дивизии. Разместить находку собираются в одном из уфимских музеев.

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