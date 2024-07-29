Хабиров не может оторваться от телевизора

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе правительственного совещания. поздравил всех причастных с прошедшим Днём военно-морского флота. Напомним, праздник отмечается в России 28 июля.
Руководитель региона также рассказал о своих впечатлениях от военного парада, прямая трансляция которого велась в торжественную дату.
— Кстати, вчера, если кто смотрел, был прекрасный парад. И вообще в целом программа. От телевизора было невозможно практически отойти, — поделился Хабиров.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирию с Донбасса перевезли артефакт времён Второй мировой войны — коробку от боеприпасов, принадлежавшей Башкирской кавалерийской дивизии. Разместить находку собираются в одном из уфимских музеев.