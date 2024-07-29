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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 09:24

Деньги за ЖКХ вернут в Башкирии

Деньги за ЖКХ вернут в Башкирии

29 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI
Ресурсоснабжающая организация в течение нескольких месяцев выставляла счета без установленного тарифа, сообщает ЦУР РБ.

Сразу две организации принуждали жителей села Большой Куганак в Стерлитамакском районе Башкортостана оплачивать услугу холодного водоснабжения. В ситуацию после резонанса в соцсетях вмешались специалисты Госжилстройнадзора Башкирии.

Так, в ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности организации. В частности, жителям выставлялись платы за коммунальные услуги без установленного тарифа в течение семи месяцев.

Надзорный орган выдал организации предписание, потребовав прекратить начислять платы до момента, пока не будет утвержден тариф. Кроме того, её обязали в обязательном порядке произвести перерасчет и возврат полученных ранее плат.

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#Общество#Происшествия#Башкортостан#Россия#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Стерлитамакский район#Нарушения#Тарифы#Госжилстройнадзор#Перерасчет#Предписание
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