Деньги за ЖКХ вернут в Башкирии

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Сразу две организации принуждали жителей села Большой Куганак в Стерлитамакском районе Башкортостана оплачивать услугу холодного водоснабжения. В ситуацию после резонанса в соцсетях вмешались специалисты Госжилстройнадзора Башкирии.
Так, в ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности организации. В частности, жителям выставлялись платы за коммунальные услуги без установленного тарифа в течение семи месяцев.
Надзорный орган выдал организации предписание, потребовав прекратить начислять платы до момента, пока не будет утвержден тариф. Кроме того, её обязали в обязательном порядке произвести перерасчет и возврат полученных ранее плат.