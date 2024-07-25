Соцсети покорило Z-фото из Башкирии

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Фотография облаков, выстроенных в форме символа Z, опубликованная советником главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими Аликом Камалетдиновым, вызвала настоящий фурор в соцсетях.
— Прислали только что фотографию с Башкортостана💪🤝🙏 Небеса нам говорят, что Победа будет Zа нами, — написал Камалетдинов.
Фотография, действительно впечатляет — облака выстроились в четкую форму Z, а солнце ласково освещает их. Публикация собрала более 3,5 тысяч просмотров и 450 лайков, а в комментариях разгорелась дискуссия.
— За нашими ребятами- наша победа! А мы поддержим, даже сейчас глубокой ночью с супругой окопные свечки выливаем… — пишет один из пользователей.
— Символично! Пусть наши ребята чувствуют нашу поддержку, — добавляет другой подписчик.