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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 06:45

Соцсети покорило Z-фото из Башкирии

Соцсети покорило Z-фото из Башкирии

25 июля 2024, 05:41
Фото: Алик Камалетдинов
В социальных сетях появилась фотография из Башкортостана, которая стала знаком поддержки российских военнослужащих, сообщает советник главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.

Фотография облаков, выстроенных в форме символа Z, опубликованная советником главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими Аликом Камалетдиновым, вызвала настоящий фурор в соцсетях.

— Прислали только что фотографию с Башкортостана💪🤝🙏 Небеса нам говорят, что Победа будет Zа нами, — написал Камалетдинов.
Фото: Алик Камалетдинов

Фотография, действительно впечатляет — облака выстроились в четкую форму Z, а солнце ласково освещает их. Публикация собрала более 3,5 тысяч просмотров и 450 лайков, а в комментариях разгорелась дискуссия.

— За нашими ребятами- наша победа! А мы поддержим, даже сейчас глубокой ночью с супругой окопные свечки выливаем… — пишет один из пользователей.
— Символично! Пусть наши ребята чувствуют нашу поддержку, — добавляет другой подписчик.
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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Фотография#СВО#Победа#Военнослужащие#Поддержка#Облака#Символ Z#Алик Камалетдинов
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