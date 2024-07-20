Балкончик с «голыми мужиками» не даёт покоя уфимцам

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Жильцы комплекса Grand&Grand подняли волну возмущения из-за застеклённой мужской «парилки», окна которой выходят на детскую площадку ЖК. Местные жители, в том числе дети, регулярно становятся свидетелями времяпровождения мужчин в «костюмах Адама».
— Дети всё это видят. Говорят, у мужчин попы голые! — возмущается владелец квартиры в жилом комплексе.
Горожане говорят о необходимости оградить «безобразие и срамоту» от детской площадки. Между тем с обвинениями в адрес бани согласны далеко не все уфимцы — пользователи соцсетей указывают на то, что вопрос нужно было решать ещё до застройки.
— Этот балкон и баня там уже тыщу лет Надо было думать, куда свои человейники засовывать, — поделился мнением уфимец Илья.
— Нечего строить дома возле бань! — уверен горожанин Артур.
— Сперва появились баня и балкончик!!! А потом уже вы — те, кто подглядывает за голыми мужчинами, — восстановил хронологию анонимный пользователь.
Впрочем, помимо обвинений высказывались и предложения по разрешению ситуации. Передвинуть ЖК при всём желании у уфимцев получится едва ли, а лишать постоянных клиентов их балкончика — несправедливо.
— Да банально полупрозрачную пленку владельцам приклеить, цена вопроса — рублей 500.
— Зеркальная или однопрозрачная (в одну сторону прозрачная, а в противоположную уже ничего не видно) плёнка — отличный выход из положения.