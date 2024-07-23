Назван главный строитель Башкирии

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Кандидатуру Крашенинникова на пост председателя ассоциации предложили члены правления. Ранее этот пост занимал Марат Латыпов, который досрочно сложил с себя полномочия. Председатель Ассоциации избирается на два года.
— Крашенинникова Д. Н. отличает системный подход, компетенция и работа на результат. Он внес свой вклад в развитие строительного комплекса Республики Башкортостан и развитие стандарта «Умного города», курируемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, — отметила исполнительный директор Ассоциации Адель Сайфуллина.
Денис Крашенинников поблагодарил коллег за оказанное доверие и заявил о готовности усилить деятельность Ассоциации.
— Сформирована хорошая команда Ассоциации, я готов влиться в коллектив и усилить её работу, — сказал Денис Крашенинников.