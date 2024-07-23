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Назван главный строитель Башкирии

Назван главный строитель Башкирии

23 июля 2024, 06:56
Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан
Денис Крашенинников, глава «Стройфедерации», единогласно избран председателем Ассоциации застройщиков Башкортостана, сообщает Министерство строительства и архитектуры РБ.

Кандидатуру Крашенинникова на пост председателя ассоциации предложили члены правления. Ранее этот пост занимал Марат Латыпов, который досрочно сложил с себя полномочия. Председатель Ассоциации избирается на два года.

— Крашенинникова Д. Н. отличает системный подход, компетенция и работа на результат. Он внес свой вклад в развитие строительного комплекса Республики Башкортостан и развитие стандарта «Умного города», курируемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, — отметила исполнительный директор Ассоциации Адель Сайфуллина.

Денис Крашенинников поблагодарил коллег за оказанное доверие и заявил о готовности усилить деятельность Ассоциации.

— Сформирована хорошая команда Ассоциации, я готов влиться в коллектив и усилить её работу, — сказал Денис Крашенинников.
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