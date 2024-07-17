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В Башкирии потратят ₽340 млн на исторический комплекс

В Башкирии потратят ₽340 млн на исторический комплекс

17 июля 2024, 16:34
Фото: Институт развития городов Республики Башкортостан/Vk
Власти Республики Башкортостан дополнительно выделят до ₽240,4 млн на благоустройство территории вокруг исторических построек в Верхоторе, профильный госкомитет объявил соответствующий конкурс на поиск подрядчика.

Как сообщал Mkset, ранее на комплекс планировали потратить до ₽100 млн. Его создают вблизи архитектурного памятника — Верхоторского медеплавильного завода, который был построен ещё в XVIII веке. Проект получил название «Верхотор — театр времён».

На месте до конца года собираются обустроить пешеходные и велосипедные дорожки. Остальные части комплекса — сквер, площадь и другие объекты — щакончат к октябрю 2025 года. Большую часть средств выделяют из бюджеты Башкирии, около ₽2,4 — из казны Ишимбайского района.

Исторический комплекс за ₽100 млн строят в Башкирии
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