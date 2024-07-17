В Башкирии потратят ₽340 млн на исторический комплекс

На месте до конца года собираются обустроить пешеходные и велосипедные дорожки. Остальные части комплекса — сквер, площадь и другие объекты — щакончат к октябрю 2025 года. Большую часть средств выделяют из бюджеты Башкирии, около ₽2,4 — из казны Ишимбайского района.