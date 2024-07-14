Жительница Башкирии едва не лишилась ноги из-за укуса змеи

Жительница Башкирии, привыкшая к спокойному ритму жизни, оказалась в смертельной опасности. Во время хозяйственных работ во дворе дома она почувствовала жжение в нижней части ноги. Сначала подумала, что это муравьи, и не придала этому значения. Но, заходя в дом, заметила, что нога начала опухать и синеть.