mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Жительница Башкирии едва не лишилась ноги из-за укуса змеи

Жительница Башкирии едва не лишилась ноги из-за укуса змеи

14 июля 2024, 05:14
Фото: 1MI
Обычный день жительницы Аскарово обернулся борьбой за жизнь после укуса ядовитой змеи, сообщают в соцсетях.

Жительница Башкирии, привыкшая к спокойному ритму жизни, оказалась в смертельной опасности. Во время хозяйственных работ во дворе дома она почувствовала жжение в нижней части ноги. Сначала подумала, что это муравьи, и не придала этому значения. Но, заходя в дом, заметила, что нога начала опухать и синеть.

Супруг, обеспокоенный состоянием жены, тут же отвез ее в больницу. Там врачи подтвердили опасения: женщину укусила ядовитая змея. Ей срочно ввели противоядие и оставили под наблюдением на сутки. Жизнь пациентки удалось спасти.

Эксперты напоминают, что змеи могут обитать не только в лесах, но и в садах, парках, дачных участках.

— В период активного сезона они часто выползают в поисках пропитания, поэтому будьте особенно осторожны при работе в саду или во время прогулок на природе, — комментирует эксперт.
Читайте также:
В Башкирии задержали подростков угонщиковВ Башкирии мужчина пропал без вести после крушения лодкиДеревья пришибли двух человек в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Укус#Инциденты#Змеи#Яд
Подпишитесь
Город в Башкирии остался без электричества
Сегодня, 03:44
Видео. Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
Сегодня, 04:50
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05