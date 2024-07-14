Жительница Башкирии едва не лишилась ноги из-за укуса змеи

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Жительница Башкирии, привыкшая к спокойному ритму жизни, оказалась в смертельной опасности. Во время хозяйственных работ во дворе дома она почувствовала жжение в нижней части ноги. Сначала подумала, что это муравьи, и не придала этому значения. Но, заходя в дом, заметила, что нога начала опухать и синеть.
Супруг, обеспокоенный состоянием жены, тут же отвез ее в больницу. Там врачи подтвердили опасения: женщину укусила ядовитая змея. Ей срочно ввели противоядие и оставили под наблюдением на сутки. Жизнь пациентки удалось спасти.
Эксперты напоминают, что змеи могут обитать не только в лесах, но и в садах, парках, дачных участках.
— В период активного сезона они часто выползают в поисках пропитания, поэтому будьте особенно осторожны при работе в саду или во время прогулок на природе, — комментирует эксперт.