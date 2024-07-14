mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Стадо коров смыло наводнением в Башкирии

Стадо коров смыло наводнением в Башкирии

14 июля 2024, 04:50
Фото: Соцсети
В Баймакском районе Башкортостана после мощного ливня произошел сход воды, которая смыла целое стадо коров, спокойно пасшихся на лугу, сообщают в соцсетях.

В реке резко повысился уровень воды, и она вышла из берегов. Бурный поток накрыл животных с головой, но коровы не растерялись и сумели добраться до суши вплавь.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с «коровьим цунами», где видно, как животные плывут в мощном потоке. Многие восхитились выносливостью и силой коров, которые сумели пережить стихийное бедствие, а кто-то отреагировал с юмором.

— Помылись и пришли домой
— Крокодилов ещё не хватает. Как в «кине».
— А я думаю, че мои однокурсницы на вечер встречи не пришли, — шуточно комментируют в соцсетях.

Все животные остались живы и не получили серьезных травм.

Читайте также:
Из горящего мусора спасли десять шпицев и трех кошек в СалаватеИз-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах БашкортостанаДети эвакуированы из затопленного лагеря в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Наводнение
Подпишитесь
Город в Башкирии остался без электричества
Сегодня, 03:44
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05