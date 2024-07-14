Стадо коров смыло наводнением в Башкирии

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В реке резко повысился уровень воды, и она вышла из берегов. Бурный поток накрыл животных с головой, но коровы не растерялись и сумели добраться до суши вплавь.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с «коровьим цунами», где видно, как животные плывут в мощном потоке. Многие восхитились выносливостью и силой коров, которые сумели пережить стихийное бедствие, а кто-то отреагировал с юмором.
— Помылись и пришли домой
— Крокодилов ещё не хватает. Как в «кине».
— А я думаю, че мои однокурсницы на вечер встречи не пришли, — шуточно комментируют в соцсетях.
Все животные остались живы и не получили серьезных травм.