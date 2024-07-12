В Уфе грабитель выхватил сумку у женщины в подъезде

Инцидент попал на камеру домофона дома, где произошло ограбление. На кадрах видно, как вслед за жительницей дома в подъезд забегает мужчина средних лет. Уже через мгновение раздаётся громкий и протяжный женский крик, а спустя ещё некоторое время уфимец выходит из подъезда с сумкой и спешно скрывается.