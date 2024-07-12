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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Уфе грабитель выхватил сумку у женщины в подъезде

В Уфе грабитель выхватил сумку у женщины в подъезде

12 июля 2024, 04:52
Фото: vk.com
Дерзкое нападение на жительницу уфимской Черниковки произошло в четверг, 11 июля, сообщают местные Telegram-каналы.

Инцидент попал на камеру домофона дома, где произошло ограбление. На кадрах видно, как вслед за жительницей дома в подъезд забегает мужчина средних лет. Уже через мгновение раздаётся громкий и протяжный женский крик, а спустя ещё некоторое время уфимец выходит из подъезда с сумкой и спешно скрывается.

Видео: vk.com

Женщина отчаянно кричит о помощи и пытается догнать грабителя. По двору в этот момент едет грузовик. Заметил ли водитель произошедшее и попытался ли остановить мужчину — понять по записи не представляется возможным. Дальнейшие действия остались за объективом камеры наблюдения.

Каких-либо официальных сообщений от правоохранительных ведомств на момент публикации не было.

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