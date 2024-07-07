Из-под теплохода вытащили девушку в Уфе

Так, одного из них течением вынесло к мостовым опорам. Кроме того, несколько плавательных средств столкнулись, в результате чего в воде оказались двое сплавлявшихся девушек. Отмечается, что одна из них благополучно сумела доплыть до суши, второй же повезло куда меньше: течением её занесло на судовой ход.