Из-под теплохода вытащили девушку в Уфе

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Группа сапбордистов каталась в акватории пляжа «Солнечный». Следуя вниз по течению, они столкнулись трудностями во время сплава под техническим мостом.
Так, одного из них течением вынесло к мостовым опорам. Кроме того, несколько плавательных средств столкнулись, в результате чего в воде оказались двое сплавлявшихся девушек. Отмечается, что одна из них благополучно сумела доплыть до суши, второй же повезло куда меньше: течением её занесло на судовой ход.
К счастью, на помощь ей вовремя успели прийти спасатели. Её подняли на борт катера в момент, когда на встречу ей по воде уже двигался теплоход. Также из воды помогли выбраться мужчине.