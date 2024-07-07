mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Из-под теплохода вытащили девушку в Уфе

Из-под теплохода вытащили девушку в Уфе

7 июля 2024, 10:23
Помощь также понадобилась сплавлявшемуся с ней мужчине, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

Группа сапбордистов каталась в акватории пляжа «Солнечный». Следуя вниз по течению, они столкнулись трудностями во время сплава под техническим мостом.

Так, одного из них течением вынесло к мостовым опорам. Кроме того, несколько плавательных средств столкнулись, в результате чего в воде оказались двое сплавлявшихся девушек. Отмечается, что одна из них благополучно сумела доплыть до суши, второй же повезло куда меньше: течением её занесло на судовой ход.

К счастью, на помощь ей вовремя успели прийти спасатели. Её подняли на борт катера в момент, когда на встречу ей по воде уже двигался теплоход. Также из воды помогли выбраться мужчине.

Читайте также:
В центре Уфы горит строящийся многоквартирный домСразу два пожара на электрообъектах ликвидировали пожарные в Башкирии«Здесь дети гуляют, тварь!»: нудистку пинками и матами гнали с пляжа в Салавате
#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Пляж#Инциденты#Сапсёрфинг#Технический мост#Сплав#Спасение в воде
Подпишитесь
«Невозможно»: уфимцы массово жалуются на популярный автобусный маршрут
Сегодня, 07:00
На озере Кашкадан в Уфе заметили русалку
Сегодня, 06:48
Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз
Сегодня, 07:14
В Уфе утонул 18-летний парень
Сегодня, 07:25
Жизнь 20-летнего водителя унесло страшное ДТП в Башкирии
Сегодня, 08:25
Ночные паразиты терроризируют уфимцев
Сегодня, 07:42