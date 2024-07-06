mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Сразу два пожара на электрообъектах ликвидировали пожарные в Башкирии

Сразу два пожара на электрообъектах ликвидировали пожарные в Башкирии

6 июля 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
В обоих случаях причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трансформаторная подстанция загорелась утром субботы, 6 июля, в Белорецке. По данным ведомства, возникший там огонь распространился на площади 12 кв. м. К счастью, его удалось оперативно потушить прибывшим на место огнеборцам. Над восстановлением электричества в настоящий момент работают медики. В результате пожара никто не пострадал.

Фото: МЧС по РБ.

Этим же утром в Уфе загорелась электрощитовая в здании по ул. К. Абрамовой. Горение на площади 1,5 кв. м. происходило на втором этаже трехэтажного здания. Для борьбы с огнем пожарные организовали тактическую вентиляцию здания. В результате пожара никто не пострадал, здание самостоятельно покинули двое человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС по РБ.
Читайте также:
Спасатели просят не гулять по УфеВ Уфе из огня вывели 16 человекШакшинский мост закроют на 2 недели: как и на чем ездить по Уфе
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Пожар#Электричество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Эвакуация#Белорецк#МЧС России#Инциденты#Электрообъекты#Трансформаторная подстанция#Горение#Дознаватели
Подпишитесь
Стихия или халатность: жители Уфы пытаются получить компенсации за «убитые» машины
Сегодня, 05:14
Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе
Сегодня, 04:33
Шакшинский мост закроют на 2 недели: как и на чем ездить по Уфе
Вчера, 16:12
Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии
4 июля, 19:41
Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии
Вчера, 15:47
Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант из Уфы
Вчера, 14:31