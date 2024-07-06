Сразу два пожара на электрообъектах ликвидировали пожарные в Башкирии

Этим же утром в Уфе загорелась электрощитовая в здании по ул. К. Абрамовой. Горение на площади 1,5 кв. м. происходило на втором этаже трехэтажного здания. Для борьбы с огнем пожарные организовали тактическую вентиляцию здания. В результате пожара никто не пострадал, здание самостоятельно покинули двое человек, сообщили в пресс-службе ведомства.