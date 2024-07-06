Сразу два пожара на электрообъектах ликвидировали пожарные в Башкирии

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Трансформаторная подстанция загорелась утром субботы, 6 июля, в Белорецке. По данным ведомства, возникший там огонь распространился на площади 12 кв. м. К счастью, его удалось оперативно потушить прибывшим на место огнеборцам. Над восстановлением электричества в настоящий момент работают медики. В результате пожара никто не пострадал.
Этим же утром в Уфе загорелась электрощитовая в здании по ул. К. Абрамовой. Горение на площади 1,5 кв. м. происходило на втором этаже трехэтажного здания. Для борьбы с огнем пожарные организовали тактическую вентиляцию здания. В результате пожара никто не пострадал, здание самостоятельно покинули двое человек, сообщили в пресс-службе ведомства.