В Башкирии вода за сутки унесла жизни четырех человек

Четыре человека, погибли на водоемах Башкирии за сутки. Еще троих удалось спасти. По информации МЧС, двое юношей погибли при во время купания в Уфе и Кумертау. В Благоварском районе очевидцы достали из воды тело 45-летнего мужчины. В реке Ай нашли тело 42-летнего мужчины, которого до этого спасатели и волонтеры искали в течение нескольких дней.