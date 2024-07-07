В Башкирии вода за сутки унесла жизни четырех человек

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Четыре человека, погибли на водоемах Башкирии за сутки. Еще троих удалось спасти. По информации МЧС, двое юношей погибли при во время купания в Уфе и Кумертау. В Благоварском районе очевидцы достали из воды тело 45-летнего мужчины. В реке Ай нашли тело 42-летнего мужчины, которого до этого спасатели и волонтеры искали в течение нескольких дней.
На участке реки Уфы начала тонуть 12-летняя девочка. К счастью, на помощь ей вовремя пришли очевидцы. В Нуримановском районе из воды спасли престарелую женщину.
Еще об одной истории спасения рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы. Мужчину унесло мощным течением реки. К счастью, он сумел своими силами выплыть из воды — прибывшие на место спасатели нашли его на берегу.
В ведомстве отмечают, что мужчине сильно повезло, подчеркивая, что далеко не каждый пловец может противостоять сильному течению.