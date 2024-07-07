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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Башкирии вода за сутки унесла жизни четырех человек

В Башкирии вода за сутки унесла жизни четырех человек

7 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI
В одном из случаев во время купания погиб 16-летний подросток, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Четыре человека, погибли на водоемах Башкирии за сутки. Еще троих удалось спасти. По информации МЧС, двое юношей погибли при во время купания в Уфе и Кумертау. В Благоварском районе очевидцы достали из воды тело 45-летнего мужчины. В реке Ай нашли тело 42-летнего мужчины, которого до этого спасатели и волонтеры искали в течение нескольких дней.

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На участке реки Уфы начала тонуть 12-летняя девочка. К счастью, на помощь ей вовремя пришли очевидцы. В Нуримановском районе из воды спасли престарелую женщину.

Еще об одной истории спасения рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы. Мужчину унесло мощным течением реки. К счастью, он сумел своими силами выплыть из воды — прибывшие на место спасатели нашли его на берегу.

В ведомстве отмечают, что мужчине сильно повезло, подчеркивая, что далеко не каждый пловец может противостоять сильному течению.

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