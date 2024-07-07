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Новый сквер в Уфе подвергся нападению вандалов

Новый сквер в Уфе подвергся нападению вандалов

7 июля 2024, 11:27
Фото: 1MI
Неизвестные испортили музыкальный инструмент, сообщает UfacityNews.

Нападению вандалов подвергся сквер по ул. Мушникова в Калининском районе Уфы. В частности, от рук вредителей пострадал установленный на площадке музыкальный инструмент.

Конструкция представляет из себя несколько металлических труб, которые при прикосновении к ним издают звуки различной тональности. Так, неизвестные порвали один из тросов, на которых закреплен инструмент.

Фото: UfacityNews.ru

Напомним, ранее от рук младшеклассников пострадал мемориал на площади в Зианчурнском районе. Дети, игравшие у памятника, испортили плиты его постамента.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сквер#Мемориал#Вандалы#Уличное искусство#Конструкция#Пострадавшие объекты
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