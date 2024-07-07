Новый сквер в Уфе подвергся нападению вандалов

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Нападению вандалов подвергся сквер по ул. Мушникова в Калининском районе Уфы. В частности, от рук вредителей пострадал установленный на площадке музыкальный инструмент.
Конструкция представляет из себя несколько металлических труб, которые при прикосновении к ним издают звуки различной тональности. Так, неизвестные порвали один из тросов, на которых закреплен инструмент.
Напомним, ранее от рук младшеклассников пострадал мемориал на площади в Зианчурнском районе. Дети, игравшие у памятника, испортили плиты его постамента.