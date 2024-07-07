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Ночные паразиты терроризируют уфимцев

Ночные паразиты терроризируют уфимцев

7 июля 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Уфы осудила байкеров, скорую помощь и экстренные службы.

Жительница Ленинского района Уфы опубликовала в соцсетях «крик о помощи». По её словам, жителей района «терроризирует» банда мотоциклистов, которые не дают им спать в ночное время.

— Уважаемые стражи, нас жителей Ленинского района терроризирует банда байкеров «ночные паразиты», имея реактивные моторы, паразиты выползают из своих нор с наступлением темноты и вредят спящим жителям, не давая уснуть, будят детей, стариков, — написала Юлия в соцсетях.

Примечательно, что в своем обращении к правоохранителям женщина предполагает, что они знают о ситуации с шумом на дорогах в ночное время, но намеренно её игнорируют.

— Складывается впечатление, что вы в курсе и ничего не делаете, может ваши сослуживцы любят кататься по ночам, — поделилась она своими размышлениями.
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Кроме того, горожанка отметила сотрудников скорой и экстренных служб и назвала их действия «вредительством». Женщину не устраивает, что в ночное время они двигаются по улицам со специальными звуковыми и световыми сигналами. Она подчеркивает, что мигалками и сиреной водители скорой помощи и сотрудники экстренных служб пользуются при проезде по «совершенно на пустой дороге».

Напомним, ранее депутаты Курултая Башкирии приняли поправки в закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины». Примечательно, что в новой редакции закона были прописаны как ограничения, так и послабления.

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