Ночные паразиты терроризируют уфимцев

Кроме того, горожанка отметила сотрудников скорой и экстренных служб и назвала их действия «вредительством». Женщину не устраивает, что в ночное время они двигаются по улицам со специальными звуковыми и световыми сигналами. Она подчеркивает, что мигалками и сиреной водители скорой помощи и сотрудники экстренных служб пользуются при проезде по «совершенно на пустой дороге».