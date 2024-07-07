Ночные паразиты терроризируют уфимцев

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Жительница Ленинского района Уфы опубликовала в соцсетях «крик о помощи». По её словам, жителей района «терроризирует» банда мотоциклистов, которые не дают им спать в ночное время.
— Уважаемые стражи, нас жителей Ленинского района терроризирует банда байкеров «ночные паразиты», имея реактивные моторы, паразиты выползают из своих нор с наступлением темноты и вредят спящим жителям, не давая уснуть, будят детей, стариков, — написала Юлия в соцсетях.
Примечательно, что в своем обращении к правоохранителям женщина предполагает, что они знают о ситуации с шумом на дорогах в ночное время, но намеренно её игнорируют.
— Складывается впечатление, что вы в курсе и ничего не делаете, может ваши сослуживцы любят кататься по ночам, — поделилась она своими размышлениями.
Кроме того, горожанка отметила сотрудников скорой и экстренных служб и назвала их действия «вредительством». Женщину не устраивает, что в ночное время они двигаются по улицам со специальными звуковыми и световыми сигналами. Она подчеркивает, что мигалками и сиреной водители скорой помощи и сотрудники экстренных служб пользуются при проезде по «совершенно на пустой дороге».
Напомним, ранее депутаты Курултая Башкирии приняли поправки в закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины». Примечательно, что в новой редакции закона были прописаны как ограничения, так и послабления.