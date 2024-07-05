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«Возвращение Терминатора» сняли в Нефтекамске

«Возвращение Терминатора» сняли в Нефтекамске

5 июля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Выходка чудаковатого соседа попала на камеры домофона одной из многоэтажек города в Башкирии, кадры опубликовали в местных Telegram-каналах.

На записи мужчина средних лет в тёмных очках стоит на тротуаре и машет битой, смотря куда-то вдаль. Закончив странное представление, горожанин подходит к домофону и начинает вести монолог о желании покарать некого сотрудника правоохранительных органов, цитируя фразы из фильма «Терминатор».

Видео: соцсети

Как рассказывают местные жители, к постоянным «пьяным номерам» мужчины им не привыкать — ранее он угрожал пенсионерке искалечить её отвёрткой и получил по лицу от прохожего, до которого сам и «докопался».

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