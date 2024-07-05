«Возвращение Терминатора» сняли в Нефтекамске

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На записи мужчина средних лет в тёмных очках стоит на тротуаре и машет битой, смотря куда-то вдаль. Закончив странное представление, горожанин подходит к домофону и начинает вести монолог о желании покарать некого сотрудника правоохранительных органов, цитируя фразы из фильма «Терминатор».
Как рассказывают местные жители, к постоянным «пьяным номерам» мужчины им не привыкать — ранее он угрожал пенсионерке искалечить её отвёрткой и получил по лицу от прохожего, до которого сам и «докопался».