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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:58

Дроны над Российскими заводами: вызов безопасности и ответственности

Дроны над Российскими заводами: вызов безопасности и ответственности

4 июля 2024, 07:53
Фото: Новые известия
Последние атаки украинских дронов на промышленные объекты в приграничных российских регионах вызывают тревогу среди предпринимателей и промышленников, сообщает Новые Известия.

После серии атак на различные заводы и предприятия, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к властям с просьбой обеспечить защиту бизнеса от дронов. Однако, пока ответственность за безопасность остается неопределенной, предприятия вынуждены самостоятельно заботиться о своей защите.

Атаки дронов стали все более частыми и разрушительными, нанося ущерб как оборонной, так и экономической инфраструктуре. Стремительный рост рынка антидроновых систем свидетельствует о необходимости новых подходов к обеспечению безопасности. Однако, высокие цены на такое оборудование создают дополнительные вызовы для предприятий.

Эксперты отмечают, что помимо физической защиты, важно также учитывать возможные угрозы со стороны других видов оружия. Дроны могут быть лишь началом новой волны атак на промышленные объекты внутри страны.

Невозможно игнорировать факт, что безопасность промышленных объектов напрямую связана с экономическим благополучием страны. В условиях постоянных угроз необходимо разработать комплексный подход к обеспечению безопасности, который бы объединил усилия государства, бизнеса и специализированных служб, считают эксперты.

— Если вы хотите сберечь своё предприятие, ваш единственный путь — работать в связке с фронтом, — говорит военный эксперт Роман Савоньков.

Еще одним выходом из ситуации могло бы стать повышение налогов, считает Станислав Митрахович. Но оно и так грядет — с 1 января прибыль будет облагаться по ставке 25%.

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