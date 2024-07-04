Дроны над Российскими заводами: вызов безопасности и ответственности

После серии атак на различные заводы и предприятия, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к властям с просьбой обеспечить защиту бизнеса от дронов. Однако, пока ответственность за безопасность остается неопределенной, предприятия вынуждены самостоятельно заботиться о своей защите.