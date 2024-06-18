Проблемы ФСИН: от «особо подконтрольных» до нехватки романтики

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Недавний случай с побегом осужденных террористов из-под стражи шокировал всю страну. Как так могло случиться, что, казалось бы, самая опасная категория преступников, находится под таким слабым контролем? В чем корень проблемы?
Анна Каретникова, бывший аналитик ФСИН, 6 лет изучавшая работу системы изнутри, делится своим видением ситуации, используя в качестве примера Ростовский СИЗО-1. По ее словам, проблема не только в переполненности тюрем, но и в том, что, по ее словам, «садят кого ни попадя».
По словам Каретниковой, количество заключенных в России сокращается, но при этом СИЗО переполнены. Это происходит из-за массовых арестов, которые часто носят формальный характер, и медленного расследования дел.
В Ростове ситуация усугубляется наличием военных судов, где ведется расследование сложных групповых дел, таких как «Азов»* и «Айдар»*. В СИЗО находятся как военнопленные, так и российские военнослужащие, что приводит к серьезному переполнению.
По мнению Каретниковой, аресты блогеров, художников и режиссеров «расслабляют» сотрудников ФСИН и размывают понятие «терроризма». В результате, контроль за действительно опасными преступниками ослабевает.
В качестве примера, Каретникова приводит случай с группой людей, которые занимались торговлей телефонами и гаджетами. В итоге, один из них отправил 5000 рублей в Сирию, и вся цепочка была арестована по обвинению в терроризме.
Помимо переполненности, существует проблема с «особо подконтрольными» заключенными, то есть, теми, за кем должен быть постоянный контроль. Однако, по словам Каретниковой, таких заключенных мало, и, по сути, их количество ничтожно по сравнению с общим числом заключенных.
Ситуация с контролем над террористами в российских СИЗО требует срочного вмешательства. Необходимо пересмотреть критерии ареста, ускорить расследование дел, а также усилить контроль за «особо подконтрольными» заключенными, считает эксперт.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.