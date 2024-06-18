Проблемы ФСИН: от «особо подконтрольных» до нехватки романтики

Анна Каретникова, бывший аналитик ФСИН, 6 лет изучавшая работу системы изнутри, делится своим видением ситуации, используя в качестве примера Ростовский СИЗО-1. По ее словам, проблема не только в переполненности тюрем, но и в том, что, по ее словам, «садят кого ни попадя».