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Проблемы ФСИН: от «особо подконтрольных» до нехватки романтики

Проблемы ФСИН: от «особо подконтрольных» до нехватки романтики

18 июня 2024, 14:20
Фото: РИА Новости
Эксперт по вопросам правоохранительной системы поднимает актуальные проблемы ФСИН, говоря о «родовых недостатках» системы и недостатке кадров, в интервью для Новые Известия.

Недавний случай с побегом осужденных террористов из-под стражи шокировал всю страну. Как так могло случиться, что, казалось бы, самая опасная категория преступников, находится под таким слабым контролем? В чем корень проблемы?

Анна Каретникова, бывший аналитик ФСИН, 6 лет изучавшая работу системы изнутри, делится своим видением ситуации, используя в качестве примера Ростовский СИЗО-1. По ее словам, проблема не только в переполненности тюрем, но и в том, что, по ее словам, «садят кого ни попадя».

По словам Каретниковой, количество заключенных в России сокращается, но при этом СИЗО переполнены. Это происходит из-за массовых арестов, которые часто носят формальный характер, и медленного расследования дел.

В Ростове ситуация усугубляется наличием военных судов, где ведется расследование сложных групповых дел, таких как «Азов»* и «Айдар»*. В СИЗО находятся как военнопленные, так и российские военнослужащие, что приводит к серьезному переполнению.

По мнению Каретниковой, аресты блогеров, художников и режиссеров «расслабляют» сотрудников ФСИН и размывают понятие «терроризма». В результате, контроль за действительно опасными преступниками ослабевает.

В качестве примера, Каретникова приводит случай с группой людей, которые занимались торговлей телефонами и гаджетами. В итоге, один из них отправил 5000 рублей в Сирию, и вся цепочка была арестована по обвинению в терроризме.

Помимо переполненности, существует проблема с «особо подконтрольными» заключенными, то есть, теми, за кем должен быть постоянный контроль. Однако, по словам Каретниковой, таких заключенных мало, и, по сути, их количество ничтожно по сравнению с общим числом заключенных.

Ситуация с контролем над террористами в российских СИЗО требует срочного вмешательства. Необходимо пересмотреть критерии ареста, ускорить расследование дел, а также усилить контроль за «особо подконтрольными» заключенными, считает эксперт.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

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