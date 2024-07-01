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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Рой пчёл атаковал уфимский ЖК

Рой пчёл атаковал уфимский ЖК

1 июля 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney
Огромное скопление летающих насекомых заметили в ЖК «Сосны», сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, рой пчёл заметили во вдоре по улице Фатыха Иксанов, 6 — с тыльной стороны дома. На кадрах с места инцидента можно разглядеть нечто похожее на разворошенное гнездо насекомых. Очевидцы рассказали, якобы пчелиный дом уничтожили дети из соседнего посёлка 8 марта. Перепуганные жильцы вызвали на место оперативные службы.

В Управлении гражданской защиты города Mkset пояснили, что вскоре нашёлся хозяин пчёл и разобрался с ситуацией. О покусанных людях очевидцы не сообщали.

#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Насекомые#Пчёлы
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