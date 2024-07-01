Рой пчёл атаковал уфимский ЖК

По словам местных жителей, рой пчёл заметили во вдоре по улице Фатыха Иксанов, 6 — с тыльной стороны дома. На кадрах с места инцидента можно разглядеть нечто похожее на разворошенное гнездо насекомых. Очевидцы рассказали, якобы пчелиный дом уничтожили дети из соседнего посёлка 8 марта. Перепуганные жильцы вызвали на место оперативные службы.