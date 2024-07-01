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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Башкирии предсказали новые наводнения

В Башкирии предсказали новые наводнения

1 июля 2024, 05:05
Фото: МЧС
Модели ближайших возможных подтоплений разработали в Башкортостане, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Предсказания» о неблагоприятных природных явлениях довели до глав районных администраций. Напомним, паводковая ситуация в Башкирии стала наблюдаться с конца июня — вследствие обильных ливней уровень воды в реках поднялся, в результаты водоёмы стали выходить из-за берегов. От затоплений пострадали уже сотни придомовых участков, а также ряд мостов и трасс.

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Спасатели продолжают круглосуточно следить за обстановкой в регионе, все оперативные службы привели в режим повышенной готовности. В МЧС также добавили, что во всех районах подготовили плавсредства и другую технику. Кроме того, были определены места для отгона скота.

Ранее Mkset сообщал о том, что из-за берегов стала выходить река Юрюзань. Ситуацию усугубил сброс воды из двух водохранилищ. Водой затопило уже восемь участков.

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