В Уфе двух женщин нашли в овраге

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Инцидент случился в лесу на улице Чудинова в районе ГДК. Горожанки с неизвестной целью отправились в массив, где одна из сестёр упала в овраг. От падения женщина травмировалась, вылезти из ямы у неё не получилось. Вторая уфимка попыталась помочь сестре, однако покалечилась сама. На место пришлось вызывать спасателей.
С помощью специального снаряжения сотрудники ведомства вызволили обеих попавших в беду горожанок. Медики на месте оказали им первую помощь, после чего проводили до кареты скорой помощи.