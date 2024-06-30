В Уфе двух женщин нашли в овраге

Инцидент случился в лесу на улице Чудинова в районе ГДК. Горожанки с неизвестной целью отправились в массив, где одна из сестёр упала в овраг. От падения женщина травмировалась, вылезти из ямы у неё не получилось. Вторая уфимка попыталась помочь сестре, однако покалечилась сама. На место пришлось вызывать спасателей.