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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В Уфе двух женщин нашли в овраге

В Уфе двух женщин нашли в овраге

30 июня 2024, 09:15
Фото: 1MI
Двое сестёр отправились в лес и не смогли выбраться, сообщает столичное Управление гражданской защиты.

Инцидент случился в лесу на улице Чудинова в районе ГДК. Горожанки с неизвестной целью отправились в массив, где одна из сестёр упала в овраг. От падения женщина травмировалась, вылезти из ямы у неё не получилось. Вторая уфимка попыталась помочь сестре, однако покалечилась сама. На место пришлось вызывать спасателей.

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С помощью специального снаряжения сотрудники ведомства вызволили обеих попавших в беду горожанок. Медики на месте оказали им первую помощь, после чего проводили до кареты скорой помощи.

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