Жители Уфы жалуются на нашествие грызунов

Не так давно, новый жилой комплекс в Уфе по улице Нуреева, обещал своим жильцам комфорт и уют. Но вместо этого ЖК превратился в настоящую крысиную колонию. Жители жалуются на полчища грызунов, которые не только бегают по дворам и подвалам, но и пугают детей.