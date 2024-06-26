Жители Уфы жалуются на нашествие грызунов

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Не так давно, новый жилой комплекс в Уфе по улице Нуреева, обещал своим жильцам комфорт и уют. Но вместо этого ЖК превратился в настоящую крысиную колонию. Жители жалуются на полчища грызунов, которые не только бегают по дворам и подвалам, но и пугают детей.
— Крысы бегают прямо под ногами, даже днем! Дети боятся выходить во двор, а мы не можем спать спокойно, — рассказывает жительница ЖК Светлана.
— Мы обращались в управляющую компанию, но они только разводят руками и говорят, что это не их проблема, — добавляет жительница комплекса.
— Мы живем в этом комплексе всего полгода, а уже устали от крыс, — добавляет другой житель, Андрей.
Жители ЖК уверены, что основная причина нашествия крыс — это неудовлетворительное санитарное состояние двора и подвальных помещений.