Следователи разбираются в отравлении детей в Башкирии

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Как сообщал Mkset, ребята почувствовали ухудшение самочувствия после того, как поели полуфабрикаты из супермаркета. Детей срочно доставили в больницу Нефтекамска, где сейчас они проходят лечение. В обстоятельствах инцидента также разбирается Роспотребнадзор региона. Редакция выясняла, что состояние пострадавших пришло в норму, однако пока дети остаются под наблюдением специалистов.
В Следственном комитете заявили, что сотрудники ведомства намерены «установить причины и условия, способствовавшие произошедшему» и «дать правовую оценку» инциденту.
Остальные публикации о произошедшем читайте в соответствующем сюжете Mkset.