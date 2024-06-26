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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Следователи разбираются в отравлении детей в Башкирии

Следователи разбираются в отравлении детей в Башкирии

26 июня 2024, 08:46
Фото: 1MI
Доследственную проверку организовало башкортостанское управление СК после инцидента с пищевым отравлением пятерых детей, гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Как сообщал Mkset, ребята почувствовали ухудшение самочувствия после того, как поели полуфабрикаты из супермаркета. Детей срочно доставили в больницу Нефтекамска, где сейчас они проходят лечение. В обстоятельствах инцидента также разбирается Роспотребнадзор региона. Редакция выясняла, что состояние пострадавших пришло в норму, однако пока дети остаются под наблюдением специалистов.

Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в Башкирии
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В Следственном комитете заявили, что сотрудники ведомства намерены «установить причины и условия, способствовавшие произошедшему» и «дать правовую оценку» инциденту.

Остальные публикации о произошедшем читайте в соответствующем сюжете Mkset.

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