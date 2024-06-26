Следователи разбираются в отравлении детей в Башкирии

Как сообщал Mkset, ребята почувствовали ухудшение самочувствия после того, как поели полуфабрикаты из супермаркета. Детей срочно доставили в больницу Нефтекамска, где сейчас они проходят лечение. В обстоятельствах инцидента также разбирается Роспотребнадзор региона. Редакция выясняла, что состояние пострадавших пришло в норму, однако пока дети остаются под наблюдением специалистов.