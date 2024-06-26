Дети массово отравились полуфабрикатами в Башкирии

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Обеспокоенные родители обратились к врачам. У детей диагностировали пищевую токсикоинфекцию.
Первую помощь им оказали в местной больнице, после чего увезли в медучреждение Нефтекамска. Сейчас здоровью ребят ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное, дети идут на поправку и в скором времени будут готовиться к выписке.
По данным региональных Telegram-каналов, семья отравилась из-за полуфабрикатов. Случился инцидент в деревне Кокуш. Компетентные ведомства назначили проверки и ряд экспертиз.