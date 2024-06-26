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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Дети массово отравились полуфабрикатами в Башкирии

Дети массово отравились полуфабрикатами в Башкирии

26 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI
Сильное недомогание почувствовали пятеро детей после приёма пищи в Калтасинском районе Башкортостана, сообщили Mkset в региональном Минздраве.

Обеспокоенные родители обратились к врачам. У детей диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

Первую помощь им оказали в местной больнице, после чего увезли в медучреждение Нефтекамска. Сейчас здоровью ребят ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное, дети идут на поправку и в скором времени будут готовиться к выписке.

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По данным региональных Telegram-каналов, семья отравилась из-за полуфабрикатов. Случился инцидент в деревне Кокуш. Компетентные ведомства назначили проверки и ряд экспертиз.

#Происшествия#Медицина#Башкортостан#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Здравоохранение#Скорая#Нефтекамск#Врачи#Инциденты#Отравление детей#Доктора
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