Дети массово отравились полуфабрикатами в Башкирии

Первую помощь им оказали в местной больнице, после чего увезли в медучреждение Нефтекамска. Сейчас здоровью ребят ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное, дети идут на поправку и в скором времени будут готовиться к выписке.