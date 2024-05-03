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Жители Башкирии потеряли ₽7 млн рублей в финансовой пирамиде

Жители Башкирии потеряли ₽7 млн рублей в финансовой пирамиде

3 мая 2024, 06:56
Фото: FreePik

Жители Башкирии потеряли ₽7 млн рублей в финансовой пирамиде

Организатору пирамиды из Башкирии вынесли приговор за многомиллионные хищения: женщина доказанную в суде вину не признала

Жительница Стерлитамака через мошенническую схему похитила у вкладчиков более 7 млн рублей, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Женщина еще 8 лет назад организовала кредитный потребительский кооператив. Подсудимая брала с граждан вклады, обещая выплаты в размере от 26 до 36%, однако обещанные выплаты люди так и не получили.

«Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Для создания видимости успешной деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты», — пояснили в прокуратуре.
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Жертвами аферистки успели стать десять граждан. Свою вину подсудимая не признала, ей назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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#Общество#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Финансовая пирамида#Махинации#Кредитный потребительский кооператив#Аферистка
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