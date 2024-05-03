Жители Башкирии потеряли ₽7 млн рублей в финансовой пирамиде

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Жительница Стерлитамака через мошенническую схему похитила у вкладчиков более 7 млн рублей, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
Женщина еще 8 лет назад организовала кредитный потребительский кооператив. Подсудимая брала с граждан вклады, обещая выплаты в размере от 26 до 36%, однако обещанные выплаты люди так и не получили.
«Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Для создания видимости успешной деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты», — пояснили в прокуратуре.
Жертвами аферистки успели стать десять граждан. Свою вину подсудимая не признала, ей назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.