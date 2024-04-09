Сроки сдачи ЕГЭ и изменения экзаменационных заданий в 2024 году

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Отметим, что в этом году, как и во всех предыдущих, экзамен потерпел некоторые видоизменения. Были включены другие формулировки заданий, а также изменены проходные баллы по некоторым предметам. Поправки были внесены почти во все предметы, кроме химии и физики.
Досрочный этап пройдет с 22 марта по 22 апреля по следующим датам:
|
Дата
|
Предмет
|
Резервный день
|
22 марта
|
география
|
22 апреля
|
22 марта
|
литература
|
19 апреля
|
26 марта
|
русский язык
|
15 апреля
|
29 марта
|
математика (база и профиль)
|
18 апреля
|
2 апреля
|
биология
|
19 апреля
|
2 апреля
|
иностранные языки (письменно)
|
19 апреля
|
2 апреля
|
физика
|
19 апреля
|
5 апреля
|
иностранные языки (устно)
|
22 апреля
|
9 апреля
|
обществознание
|
19 апреля
|
9 апреля
|
информатика
|
22 апреля
|
12 апреля
|
история
|
22 апреля
|
12 апреля
|
химия
|
22 апреля
Основной этап запланирован с 23 мая по 1 июля:
|
Дата
|
Предмет
|
Резервный день
|
23 мая
|
география
|
21 июня
|
23 мая
|
литература
|
21 июня
|
23 мая
|
химия
|
25 июня
|
28 мая
|
русский язык
|
20 июня
|
31 мая
|
математика (база и профиль)
|
24 июня
|
4 июня
|
обществознание
|
25 июня
|
7-8 июня
|
информатика
|
25 июня
|
10 июня
|
история
|
26 июня
|
10 июня
|
физика
|
21 июня
|
13 июня
|
биология
|
27 июня
|
13 июня
|
иностранные языки (письменно)
|
27 июня
|
17 и 18 июня
|
иностранные языки (устно)
|
26 июня
|
1 июля — по всем учебным предметам.
Дополнительный период — для тех, кто не сдал обязательные предметы.
|
4 сентября и 23 сентября
|
русский язык
|
9 сентября
|
математика (база)
|
23 сентября
|
математика (база
Да, но только 11-классникам, если у них есть уважительная причина, полностью пройденный учебный план и нет задолженностей. Так же допускаются люди, окончившие учебу в предыдущие годы или те, кто получает среднее профессиональное образование. Но они не имеют права пересдавать ЕГЭ в основной период. Для этого существуют резервные дни.
Также допуск могут получить и 10-классники, если они уверены в своих знаниях и прошли полностью учебную программу. Важно, чтобы не было годовых «двоек» за все годы обучения.
Для учеников, у которых совпадают даты сдачи выбранных предметов или которые пропустили экзамен обоснованно, имея справку или другой документ, подтверждающий это.
Также можно сдать экзамен в резервный день, если учащийся подал апелляцию или если результаты были аннулированы из-за нарушений. С 2023/24 учебного года выпускники предыдущих лет также смогут сдавать экзамены в эти дни.
Сейчас в России активно обсуждается предложение Президента РФ Владимира Путина о разрешении пересдачи одного из предметов. Согласно пояснениям Рособрнадзора, у старшеклассников будет шанс пересдать только один экзамен, при этом предыдущий результат будет аннулирован, вне зависимости от результата.