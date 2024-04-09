Сроки сдачи ЕГЭ и изменения экзаменационных заданий в 2024 году

Да, но только 11-классникам, если у них есть уважительная причина, полностью пройденный учебный план и нет задолженностей. Так же допускаются люди, окончившие учебу в предыдущие годы или те, кто получает среднее профессиональное образование. Но они не имеют права пересдавать ЕГЭ в основной период. Для этого существуют резервные дни.