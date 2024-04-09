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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Сроки сдачи ЕГЭ и изменения экзаменационных заданий в 2024 году

Сроки сдачи ЕГЭ и изменения экзаменационных заданий в 2024 году

9 апреля 2024, 12:31
Фото: 1MI
Сроки сдачи ЕГЭ и изменения экзаменационных заданий в 2024 году
Расскажем, в какие сроки уфимские школьники сдают госэкзамены и с какими изменениями им придется столкнуться при выполнении заданий

Отметим, что в этом году, как и во всех предыдущих, экзамен потерпел некоторые видоизменения. Были включены другие формулировки заданий, а также изменены проходные баллы по некоторым предметам. Поправки были внесены почти во все предметы, кроме химии и физики.

Изменения заданий и проходных балов по ЕГЭ в 2024 году

Русский язык

  • пересмотрели 13 и 14 задания — сейчас здесь требуется указать цифры, которые соответствуют верным ответам;
  • переформулировано задание 27;
  • иначе стали оцениваться задания 8 и 26. В первом случае можно получить два балла, а во втором один, совершив не больше 2 ошибок;
  • изменения произошли в критериях оценивания сочинения (К2 и К6). Дополнительно: каждая ошибка в правописании в сочинении — снижение баллов по критерию К7 (ранее похожие ошибки суммировались);
  • Проходной балл уменьшился с 54 до 50.

Литература

  • сократили количество задание, требующее краткого ответа с семи до шести;
  • изменено задание 11.4, где в настоящее время вместо использования любого произведения, требуют выбрать только одно из трех предложенных;
  • повышено требование к грамотности;
  • проходной балл стал 48, вместо 53.
Фото: 1MI

Математика (профиль)

  • проходной балл повысился до 32.

Физика

  • исключены четыре задания;
  • проходной балл понизили с 54 до 45.

Биология

  • убрали задание 20;
  • проходной балл стал 57 вместо 59.

География

  • удалены задания 22 и 23;
  • проходной балл стал меньше — 39.

История

  • уточнили 18 задание.

Обществознание

  • выбрана другая формулировка и критерии оценивания у 24 задания.

Информатика

  • задание 13 теперь будет оценивать умение применять маску подсети при IP-адресации.

Иностранный язык (помимо китайского)

  • языки теперь разделены на базовый и продвинутый уровни;
  • формулировка заданий 4 и 38 в письменной части была изменена. В первом случае поменялись еще и критерии оценивания;
  • максимальный балл за задания 1 и 11 уменьшился до 2 баллов, за задания 2 и 10 — до 3 баллов;
  • проходной балл снизился с 86 до 82.

Китайский язык

  • также выделены два уровня сложности;
  • поменялась формулировка в устной части у задания 3 (+критерии оценивания) и 29.
Сроки сдачи ЕГЭ в 2024 годуСроки сдачи ЕГЭ в 2024 году
Сроки сдачи ЕГЭ в 2024 году
Фото: 1MI

Сроки сдачи ЕГЭ в 2024 году

Досрочный этап пройдет с 22 марта по 22 апреля по следующим датам:

Дата

Предмет

Резервный день

22 марта

география

22 апреля

22 марта

литература

19 апреля

26 марта

русский язык

15 апреля

29 марта

математика (база и профиль)

18 апреля

2 апреля

биология

19 апреля

2 апреля

иностранные языки (письменно)

19 апреля

2 апреля

физика

19 апреля

5 апреля

иностранные языки (устно)

22 апреля

9 апреля

обществознание

19 апреля

9 апреля

информатика

22 апреля

12 апреля

история

22 апреля

12 апреля

химия

22 апреля

Основной этап запланирован с 23 мая по 1 июля:

Дата

Предмет

Резервный день

23 мая

география

21 июня

23 мая

литература

21 июня

23 мая

химия

25 июня

28 мая

русский язык

20 июня

31 мая

математика (база и профиль)

24 июня

4 июня

обществознание

25 июня

7-8 июня

информатика

25 июня

10 июня

история

26 июня

10 июня

физика

21 июня

13 июня

биология

27 июня

13 июня

иностранные языки (письменно)

27 июня

17 и 18 июня

иностранные языки (устно)

26 июня

1 июля — по всем учебным предметам.

Дополнительный период — для тех, кто не сдал обязательные предметы.

4 сентября и 23 сентября

русский язык

9 сентября

математика (база)

23 сентября

математика (база
Можно ли пройти экзамен раньше основного срока?Можно ли пройти экзамен раньше основного срока?
Можно ли пройти экзамен раньше основного срока?
Фото: 1MI

Можно ли пройти экзамен раньше основного срока?

Да, но только 11-классникам, если у них есть уважительная причина, полностью пройденный учебный план и нет задолженностей. Так же допускаются люди, окончившие учебу в предыдущие годы или те, кто получает среднее профессиональное образование. Но они не имеют права пересдавать ЕГЭ в основной период. Для этого существуют резервные дни.

Также допуск могут получить и 10-классники, если они уверены в своих знаниях и прошли полностью учебную программу. Важно, чтобы не было годовых «двоек» за все годы обучения.

Для кого предназначены резервные дни?

Для учеников, у которых совпадают даты сдачи выбранных предметов или которые пропустили экзамен обоснованно, имея справку или другой документ, подтверждающий это.

Также можно сдать экзамен в резервный день, если учащийся подал апелляцию или если результаты были аннулированы из-за нарушений. С 2023/24 учебного года выпускники предыдущих лет также смогут сдавать экзамены в эти дни.

Вторая попытка

Сейчас в России активно обсуждается предложение Президента РФ Владимира Путина о разрешении пересдачи одного из предметов. Согласно пояснениям Рособрнадзора, у старшеклассников будет шанс пересдать только один экзамен, при этом предыдущий результат будет аннулирован, вне зависимости от результата.

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