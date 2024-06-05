Результаты ЕГЭ в Башкирии увеличат доход учителей

Так, по данным Урала Кильсенбаева, школьники Башкирии в 2024 году в три раза успешнее написали экзамен по химии. Если в 2023 году этот предмет на 100 баллов сдали всего 18 выпускников, то сейчас — уже 45. Всего в 2024 году химию в качестве предмета по выбору сдавали на ЕГЭ 2 423 выпускника, более 25% из них, 630 школьников, получили свыше 81 балла на этом экзамене.