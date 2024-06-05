Результаты ЕГЭ в Башкирии увеличат доход учителей

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» об итогах первых профильных выпускных экзаменов в регионе и премиях учителям за успешную сдачу ЕГЭ в 2024 в Башкирии.
Так, по данным Урала Кильсенбаева, школьники Башкирии в 2024 году в три раза успешнее написали экзамен по химии. Если в 2023 году этот предмет на 100 баллов сдали всего 18 выпускников, то сейчас — уже 45. Всего в 2024 году химию в качестве предмета по выбору сдавали на ЕГЭ 2 423 выпускника, более 25% из них, 630 школьников, получили свыше 81 балла на этом экзамене.
Успех выпускников порадует их учителей не только морально, но и материально. Тем наставникам, чьи ученики набрали 100 баллов, выплатят премию в ₽50 000. Если «стобалльник» поступит в один из вузов Башкирии, то его преподаватель-предметник получит уже ₽150 000. Эти выплаты были ранее согласованы в региональном Правительстве.
Напомним, профильные выпускные экзамены по химии, географии и литературе в Башкирии проходили 23 мая.