Мужчину пытали газовой грелкой в Башкирии

Братья-бандиты проникли в дом пожилой семейной пары в селе Кусимовский Рудник Абзелиловского района Республики Башкортостан в середине лета 2022 года. Там он напали на хозяина и хозяйку дома. Они требовали от пенсионеров ₽10 млн, угрожая расправой. Свои претензии разбойники подкрепляли физическим насилием. Так, женщине сломали челюсть, а ее супруга бандиты пытали газовой горелкой. ₽10 млн у пожилой пары не оказалось. Преступникам пришлось довольствоваться тем, что есть. Это ₽1,5 млн на банковских картах и около ₽500 000 наличными и ювелирными изделиями.