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Мужчину пытали газовой грелкой в Башкирии

Мужчину пытали газовой грелкой в Башкирии

21 июня 2024, 09:32
Фото: freepik.com
Истязатели семейной пары выслушали приговор в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело двух братьев — 35-летнего и 43-летнего уроженцев Магнитогорска. Братья пошли под суд по целому списку статей и эпизодов. Следствие доказало их причастность к разбойному бандитизму и нелегальному обороту оружия. Один из эпизодов криминального дуэта относится к событиям в Башкирии.

Братья-бандиты проникли в дом пожилой семейной пары в селе Кусимовский Рудник Абзелиловского района Республики Башкортостан в середине лета 2022 года. Там он напали на хозяина и хозяйку дома. Они требовали от пенсионеров ₽10 млн, угрожая расправой. Свои претензии разбойники подкрепляли физическим насилием. Так, женщине сломали челюсть, а ее супруга бандиты пытали газовой горелкой. ₽10 млн у пожилой пары не оказалось. Преступникам пришлось довольствоваться тем, что есть. Это ₽1,5 млн на банковских картах и около ₽500 000 наличными и ювелирными изделиями.

Помимо Башкирии, братья «наследили» в Челябинске и Магнитогорске. За всю череду преступлений подсудимые получили внушительные сроки в колонии строгого режима. 43-летнего мужчину приговорили к 17,5 годам заключения, его младшего брата — к 19 годам лишения свободы. Помимо этого, они должны выплатить штрафы и возместить потерпевшим материальный ущерб и компенсировать моральный вред.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уголовное дело#Башкортостан#Нападение#Бандиты#Газовая грелка
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