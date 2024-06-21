Мужчину пытали газовой грелкой в Башкирии

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело двух братьев — 35-летнего и 43-летнего уроженцев Магнитогорска. Братья пошли под суд по целому списку статей и эпизодов. Следствие доказало их причастность к разбойному бандитизму и нелегальному обороту оружия. Один из эпизодов криминального дуэта относится к событиям в Башкирии.
Братья-бандиты проникли в дом пожилой семейной пары в селе Кусимовский Рудник Абзелиловского района Республики Башкортостан в середине лета 2022 года. Там он напали на хозяина и хозяйку дома. Они требовали от пенсионеров ₽10 млн, угрожая расправой. Свои претензии разбойники подкрепляли физическим насилием. Так, женщине сломали челюсть, а ее супруга бандиты пытали газовой горелкой. ₽10 млн у пожилой пары не оказалось. Преступникам пришлось довольствоваться тем, что есть. Это ₽1,5 млн на банковских картах и около ₽500 000 наличными и ювелирными изделиями.
Помимо Башкирии, братья «наследили» в Челябинске и Магнитогорске. За всю череду преступлений подсудимые получили внушительные сроки в колонии строгого режима. 43-летнего мужчину приговорили к 17,5 годам заключения, его младшего брата — к 19 годам лишения свободы. Помимо этого, они должны выплатить штрафы и возместить потерпевшим материальный ущерб и компенсировать моральный вред.