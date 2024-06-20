Липового ФСБэшника уложили лицом в асфальт в Башкирии

Причиной облавы стали два уголовных дела, заведенных на мужчину в полиции. Жителя Сургута считают причастным к изготовлению и сбыту поддельных удостоверений сотрудников не только ФСБ, но также МВД и прокуратуры. Злоумышленник пытался скрыться от ответственности в Башкирии, но силовики ему этого не позволили. Подозреваемый заключен под стражу.