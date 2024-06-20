Липового ФСБэшника уложили лицом в асфальт в Башкирии

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Из видеозаписи понятно, что задержание жителя Сургута происходило на границе Башкирии. Оперативники задержали обладателя поддельной «корочки» сотрудника ФСБ на улице. Вооруженные люди в балаклавах уложили подозреваемого в подделке документов 38-летнего мужчину лицом на асфальт и пояснили ему причину задержания.
Причиной облавы стали два уголовных дела, заведенных на мужчину в полиции. Жителя Сургута считают причастным к изготовлению и сбыту поддельных удостоверений сотрудников не только ФСБ, но также МВД и прокуратуры. Злоумышленник пытался скрыться от ответственности в Башкирии, но силовики ему этого не позволили. Подозреваемый заключен под стражу.
В квартире фигуранта расследования нашли поддельные удостоверения, огнестрельное оружие и 130 патронов к нему.