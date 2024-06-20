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Липового ФСБэшника уложили лицом в асфальт в Башкирии

Липового ФСБэшника уложили лицом в асфальт в Башкирии

20 июня 2024, 16:54
Фото: Павел Лисицы / РИА Новости
Кадры задержания обладателя поддельных удостоверений сотрудников Федеральной службы безопасности России опубликовал канал «СургутИнфомТВ».

Из видеозаписи понятно, что задержание жителя Сургута происходило на границе Башкирии. Оперативники задержали обладателя поддельной «корочки» сотрудника ФСБ на улице. Вооруженные люди в балаклавах уложили подозреваемого в подделке документов 38-летнего мужчину лицом на асфальт и пояснили ему причину задержания.

Причиной облавы стали два уголовных дела, заведенных на мужчину в полиции. Жителя Сургута считают причастным к изготовлению и сбыту поддельных удостоверений сотрудников не только ФСБ, но также МВД и прокуратуры. Злоумышленник пытался скрыться от ответственности в Башкирии, но силовики ему этого не позволили. Подозреваемый заключен под стражу.

В квартире фигуранта расследования нашли поддельные удостоверения, огнестрельное оружие и 130 патронов к нему.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уголовное дело#Башкортостан#ФСБ#Новости Башкирии#Сургут#Изготовление поддельных удостоверений
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