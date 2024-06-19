В Уфе арестовали шубы

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проинспектировали магазины меховых изделий на улице Менделеева в Уфе. Как сообщает ведомство, поход в «Империю меха» выявил нарушение требований маркировки одежды. Всего арестовано 8 меховых изделий на общую сумму 2 122 000 руб.
Так, инспекторы нашли в торговом зале подозрительную одежду. Если верить документации на меховые изделия, то они были произведены в октябре 2022 года. В тоже время, по системе маркировки товара шубы поступили в продажу аж в сентябре 2018 года. Подозрительную одежду сняли с реализации. Всего арестовано восемь меховых изделий на общую сумму ₽2 122 000.