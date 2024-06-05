mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Главу Роспотребнадзора Башкирии оштрафовали за медлительность

Главу Роспотребнадзора Башкирии оштрафовали за медлительность

5 июня 2024, 05:23
Ведомство не торопилось передавать сведения об уволенных сотрудниках и выплачивать расчет, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Суд назначил административное наказание руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, сообщает региональная прокуратура. Причиной для судебного разбирательства стали итоги проверки того, как в Роспотребнадзоре Башкирии исполняют трудовое законодательство.

Как показала проверка прокуратуры и установил суд, в региональном Роспотребнадзоре допускали весомые нарушения. Часть из них касалась денег. Так, 28 сотрудников ведомства вовремя не получили расчет при увольнении и оплату отпуска. Есть и бюрократические проволочки: ведомство не спешило передавать данные об увольнении, из-за чего экс-сотрудники могли потерять в страховых и пенсионных выплатах.

Главу Роспотребнадзора Башкирии привлекли за это к ответственности по двум статьям КоАП РФ, а также указали о недопустимости таких нарушений впредь.

Читайте также:
Уфимцы смогут ездить по Восточному выезду без остановокЗарплаты по ₽375 000 появились в БашкирииВ Уфе полицейский убедил пенсионерку передать ему 15 млн рублей
#Юлия Литвиненко#Уфа#Деньги#Башкортостан#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Страховые выплаты
Подпишитесь
Как бродяга стал мэром: история кота-мема из Уфы
Сегодня, 06:22
Как уфимским подросткам заработать летом деньги в 2024 году?
Вчера, 19:04
ВУЗы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне
Вчера, 18:56
Раскрыта тайна наряда Бузовой в Уфе
Вчера, 14:02
Путину жалуются на варварство в Башкирии
Вчера, 05:01
Тарифы ЖКХ в Башкирии пересмотрели
Вчера, 14:21
"