Главу Роспотребнадзора Башкирии оштрафовали за медлительность

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Суд назначил административное наказание руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, сообщает региональная прокуратура. Причиной для судебного разбирательства стали итоги проверки того, как в Роспотребнадзоре Башкирии исполняют трудовое законодательство.
Как показала проверка прокуратуры и установил суд, в региональном Роспотребнадзоре допускали весомые нарушения. Часть из них касалась денег. Так, 28 сотрудников ведомства вовремя не получили расчет при увольнении и оплату отпуска. Есть и бюрократические проволочки: ведомство не спешило передавать данные об увольнении, из-за чего экс-сотрудники могли потерять в страховых и пенсионных выплатах.
Главу Роспотребнадзора Башкирии привлекли за это к ответственности по двум статьям КоАП РФ, а также указали о недопустимости таких нарушений впредь.