Главу Роспотребнадзора Башкирии оштрафовали за медлительность

Как показала проверка прокуратуры и установил суд, в региональном Роспотребнадзоре допускали весомые нарушения. Часть из них касалась денег. Так, 28 сотрудников ведомства вовремя не получили расчет при увольнении и оплату отпуска. Есть и бюрократические проволочки: ведомство не спешило передавать данные об увольнении, из-за чего экс-сотрудники могли потерять в страховых и пенсионных выплатах.